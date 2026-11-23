Pröll-Erbmonarchie. Das thematisiert heute in der „Krone“ auch Andreas Mölzer in gewohnt kritischen Worten. Für den Kommentator mit blauem Hintergrund ist zwar „unbestreitbar, dass künstliche Intelligenz und der Umgang mit dieser auch für unser Land ein zentrales Zukunftsthema ist, dessen sich die Regierung anzunehmen hat“, wie er schreibt. Was Mölzer jedoch aufhorchen lässt, sind die „geradezu euphorischen Kommentare aus ÖVP-Kreisen über die Ausführungen des 36-Jährigen“, habe doch selbst Bundeskanzler Stocker Begeisterung gemimt. Daher liegt für Mölzer der Verdacht nahe, „dass die ÖVP-Granden – im Sinne der niederösterreichischen Landespartei – mit Alexander Pröll nach Landeshauptmann Erwin Pröll und Vizekanzler Josef Pröll, dem Vater von Alexander, einen neuen Hoffnungsträger aufbauen wollen. Unser Autor formuliert es zugespitzt: „Die Dynastie der Radlbrunner Prölls scheint also aus der Volkspartei so etwas wie eine Erbmonarchie machen zu können.“ Dabei stelle sich nur die Frage, ob der ÖVP-Thron-Prätendent auch bereit ist, sich mit der Rolle des Vizekanzlers zu begnügen. Denn viel mehr, „wird in nächster Zeit wohl nicht drinnen sein“. Wir werden ja sehen…