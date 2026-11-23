Steigende Netzkosten und Zeitplan

In der Bevölkerung herrscht die Sorge, dass das Projekt zu einem weiteren Anstieg der Netzkosten führen könnte – auch in Kärnten, da ja die Kärnten Netz (KNG) nach derzeitigem Stand 450 Millionen Euro in den „Netzraum Kärnten“ stecken wird. „Wir haben Alternativen geprüft, die alle deutlich länger dauern und doppelt so viel kosten würden“, erklärt Michael Marketz, KNG-Geschäftsführer. „Und wenn sich ein Betrieb ansiedelt oder deutlich mehr E-Autos zugelassen werden, könnte das die Investition voll kompensieren.“ Denn die Netzkosten hängen auch vom Stromverbrauch ab.