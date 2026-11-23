Vor gut einem Jahr wurde die Grobtrasse für die geplante 380-kV-Leitung vom österreichischen Übertragungsnetzbetreiber Austria Power Grid (APG) präsentiert. Jetzt wurde die Feintrasse der Öffentlichkeit vorgestellt – in den kommenden Monaten geht es noch um „kleinräumige“ Anpassungen.
Durch 36 Gemeinden in Kärnten und Osttirol soll die 380-kV-Leitung künftig verlaufen – im Streit um den genauen Verlauf der Trasse gab es bei manchen teils erhebliche Anpassungen, in anderen Gemeinden kam bis zuletzt keine Einigung zustande. Trotzdem wurde am Montag in Villach von der APG die Feintrasse präsentiert – zuvor hatte es schon eine außerordentliche Regierungssitzung zum „Netzraum Kärnten“ gegeben, bei der alle Landtagsparteien und Sozialvertreter informiert wurden.
Damit geht das Projekt in die heiße Phase, denn alles, was jetzt festgelegt wird, wird dann auch im Rahmen des UVP-Verfahrens eingereicht. Und ab Einreichung kann nichts mehr nachträglich abgeändert werden. „Wir gehen wieder in intensiven Dialog mit den Gemeinden und der Bevölkerung“, erklärt APG-Projektleiter Wolfgang Hafner. „Jetzt sind noch kleinräumige Anpassungen von Maststandorten und Zufahrten möglich.“
Information und Entschädigungen
Dieser Austausch wird neben dem Online-Infoportal auch über Infomessen erfolgen – die erste läuft schon am heutigen Montagabend in Osttirol. „Wir rechnen wieder mit hohem Interesse. Den Leuten ist das Thema wichtig, sie kennen auch die geopolitische Situation“, so Hafner. Den Forderungskatalog der Landesregierung habe man „weitgehend“ erfüllt – die Rahmenvereinbarung mit der Landwirtschaftskammer soll in den kommenden Monaten klappen.
Und für andere Betroffene? „Da werden wir mit Gutachten den Wertverlust der Grundstücke feststellen lassen und uns danach richten“, betont Hafner. Wenn die Leitung Häusern zu nah kommt, wird den Eigentümern – ihre Anzahl bewegt sich im „niedrigen einstelligen Bereich“ – ein Kaufangebot gestellt, aber: „Das muss nicht angenommen werden, gesundheitlich gibt es keine Gefahr.“
Steigende Netzkosten und Zeitplan
In der Bevölkerung herrscht die Sorge, dass das Projekt zu einem weiteren Anstieg der Netzkosten führen könnte – auch in Kärnten, da ja die Kärnten Netz (KNG) nach derzeitigem Stand 450 Millionen Euro in den „Netzraum Kärnten“ stecken wird. „Wir haben Alternativen geprüft, die alle deutlich länger dauern und doppelt so viel kosten würden“, erklärt Michael Marketz, KNG-Geschäftsführer. „Und wenn sich ein Betrieb ansiedelt oder deutlich mehr E-Autos zugelassen werden, könnte das die Investition voll kompensieren.“ Denn die Netzkosten hängen auch vom Stromverbrauch ab.
Der weitere Zeitplan sieht jetzt die genaue Prüfung von Maststandorten und Zufahrten an, bis April 2028 soll dann das Projekt eingereicht werden, bis 2032 der Bau und bis 2035 die Inbetriebnahme gestartet werden. „Eines möchte ich noch betonen: ,Netzraum Kärnten‘ ist ein echtes Konjunkturprogramm. Für den Bau werden regionale Betriebe herangezogen, die Beherbergungsbetriebe werden jahrelang gut gefüllt sein“, so Hafner.
Landesregierung fordert weiter Transparenz
Bereits am Vormittag waren die Kärntner Landesregierung, alle Landtagsklubs und die Sozialpartner über die Feintrasse informiert worden. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabriele Schaunig (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) erklärten danach die Wichtigkeit der Transparenz, der Einbindung der Bevölkerung sowie des Schutzes von Mensch und Natur: „Nicht die für die Projektträger billigste Variante, sondern die für die Kärntner Bevölkerung, unsere Natur und Umwelt bestmögliche und schonendste Lösung muss umgesetzt werden.“
Die Landesregierung trete weiters für faire Entschädigungszahlungen für Grundeigentümer und die Gemeinden ein. Allerdings habe es auch bei den Gesprächen mit betroffenen Gemeinden noch offene Punkte gegeben, so Schaunig und Gruber.
Opposition bleibt skeptisch
Kritik kam von der Opposition: „Die 380-kV-Leitung muss gestoppt werden bis endlich geregelt ist, dass es in Österreich faire und einheitliche Strom-Netzkosten gibt. Die Kärntner Landesregierung und die Bundesregierung haben das umzusetzen“, forderte FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer.
Von Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer hieß es: „Die geplante 380 kV-Leitung durch Kärnten ist und bleibt eine Stromautobahn, die primär dem europäischen Stromhandel zugutekommt und nicht der Kärntner Bevölkerung, die einen massiven Eingriff in die Natur hinnehmen muss.“
Und wie Olga Voglauer, Landessprecherin der nicht im Kärntner Landtag vertretenen Grünen, sagte, dürfe die Diskussion mit der Präsentation der Feintrasse nicht beendet sein: „Die Kärntnerinnen und Kärntner müssen auch in den nächsten Planungsschritten gehört und aktiv eingebunden werden.“
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