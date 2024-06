So verdirbt das Internet Amazonas-Eingeborene

Am 10. August 1990 schlug in Österreich offiziell die Geburtsstunde des Internets: Als erster heimischer Knoten wurde die Universität Wien mit einer permanenten Leitung an das weltweite Internet angeschlossen. Mit einer Geschwindigkeit von 64 kbit/s hielt sich das „Surfvergnügen“ allerdings in Grenzen, zumal es noch an Inhalten mangelte. So dauerte es denn auch bis Mitte/Ende der 1990er-Jahre, bis das World Wide Web auch in österreichischen Haushalten allmählich Einzug feierte.