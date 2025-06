Schamanen-Ritual: Amerikaner stirbt im Amazonas

Ukrainer zerstückelte Russin

Es ist nicht das erste Mal, dass ein spirituelles Ritual in Peru für einen Touristen tödlich endet. Im August 2024 hatte ein Ukrainer unter dem Einfluss von Ayahuasca eine russische Staatsbürgerin getötet und in Stücke geschnitten. Im Jänner gab die US-Botschaft in Peru eine Warnung heraus, in der sie ihre Bürger aufrief, „keine traditionellen Halluzinogene, die oft unter den Namen Ayahuasca oder Kambo bekannt sind, zu konsumieren“.