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„Sehr dankbar“

Norbert Hofer mit bewegendem Posting zu Jahrestag

Innenpolitik
11.08.2026 20:25
Norbert Hofer (FPÖ) hat sich zum Jahrestag seines Unfalls dankbar gezeigt.
Norbert Hofer (FPÖ) hat sich zum Jahrestag seines Unfalls dankbar gezeigt.(Bild: Imre Antal)
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Von krone.at

Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer hat sich mit bewegenden Worten an den Jahrestag seines schweren Paragleiter-Unfalls erinnert. Die Folgen begleiten ihn bis heute. 

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„Heute vor 23 Jahren bin ich mit dem Paragleiter abgestürzt. Die Diagnose: komplette Querschnittslähmung, nie mehr gehen. Heute darf ich gehen. Nicht elegant, mit Stock. Aber das gehört zu mir“, so Hofer in einem Posting auf Social Media: „Ich bin dafür sehr dankbar.“

2003 an der Wirbelsäule verletzt
Hofer hatte sich 2003 bei dem Unfall in der Steiermark schwer an der Wirbelsäule verletzt. Noch heute nutzt er beim Gehen einen Stock, doch der Weg zurück auf die eigenen Beine war hart. Seine Erfahrungen dazu verarbeitete Hofer auch in einem Buch, das 2019 erschien.

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Zuletzt hatte der frühere Parteichef, der inzwischen ausschließlich Landtagsabgeordneter im Burgenland ist, für Schlagzeilen gesorgt, weil er nach einer Fahrzeugkontrolle den Führerschein abgeben musste. Er war mit 2,48 Promille hinterm Steuer erwischt worden. 

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