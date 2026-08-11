Norbert Hofer mit bewegendem Posting zu Jahrestag

2003 an der Wirbelsäule verletzt

Hofer hatte sich 2003 bei dem Unfall in der Steiermark schwer an der Wirbelsäule verletzt. Noch heute nutzt er beim Gehen einen Stock, doch der Weg zurück auf die eigenen Beine war hart. Seine Erfahrungen dazu verarbeitete Hofer auch in einem Buch, das 2019 erschien.