Drei junge Burgenländer gründeten während ihrer Schulzeit ein Start-up. Mit „Checkerly“ wollen sie den Gebrauchtwarenkauf sicherer machen und sorgen damit für Aufsehen.
Von wegen bequem und wenig leistungsbereit! Drei junge Burgenländer zeigen, wie viel Unternehmergeist in der Generation Z steckt. Mathias Eugen Kugler (19), Michael Payer (18) und Marcell Németh (19) gründeten bereits mit 17 Jahren ihr eigenes Unternehmen. Seit Juni ist ihre Online-Plattform „Checkerly“ am Markt.
Plattform für Waren aller Art
Die Idee dazu kam Mathias bei der Suche nach seinem ersten Auto. Weil die besichtigten Fahrzeuge oft nicht hielten, was die Inserate versprachen, wollte er Käufern künftig unnötige Wege und böse Überraschungen ersparen. Gemeinsam mit seinem Schulkollegen Michael, der bereits Erfahrung im Programmieren hatte, entwickelte er das Konzept. Aus der ursprünglichen Idee für Gebrauchtwagen wurde eine Plattform für Waren aller Art.
Das Prinzip: Wer etwa ein gebrauchtes Fahrrad oder Auto in einem anderen Bundesland kaufen möchte, kann über Checkerly jemanden in der Nähe des Verkäufers mit der Überprüfung beauftragen.
100 registrierte Nutzer
Der sogenannte Checker nimmt die Ware unter die Lupe und dokumentiert den Zustand in einem standardisierten Bericht. Rund 70 Prüfer gehören bereits zum Netzwerk in der Ostregion, etwa 100 Nutzer sind registriert. Für die Vermittlung kassiert das Unternehmen neun Prozent. Nebenbei drücken die drei Jungunternehmer an der HTL Eisenstadt die Schulbank.
Die Doppelbelastung hat es in sich: Oft wurde bis drei Uhr früh programmiert, ehe um sechs Uhr schon wieder der Wecker läutete. „Wenn man etwas gerne macht, findet man auch Zeit dafür“, sagt Michael. Finanziert wird das Projekt aus eigener Tasche. Mathias arbeitet zusätzlich an den Wochenenden. Eine besondere Verbindung hat er übrigens zur „Krone“: Als Schüler verdiente er sich mit dem Austragen von Zeitung sein Geld. Jetzt steht er selbst darin.
Nach der Matura soll es richtig losgehen
Auch die Wirtschaft ist bereits auf die Jungunternehmer aufmerksam geworden. „Checkerly“ wurde für den Burgenländischen Innovationspreis nominiert, zudem stehen die drei mit der Wirtschaftsagentur in Kontakt.
Ende November soll ein eigener Online-Marktplatz das Angebot erweitern. Dort können Verkäufer ihre Waren anbieten und Käufer diese überprüfen lassen. Nach der Matura wollen die drei möglichst ganz auf ihr Unternehmen setzen. Ihr Rat an andere junge Menschen mit Geschäftsideen: „Wenn man anfängt, hat man schon 50 Prozent geschafft. Man muss einfach dranbleiben und darf nicht aufgeben.“
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