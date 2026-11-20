Die Doppelbelastung hat es in sich: Oft wurde bis drei Uhr früh programmiert, ehe um sechs Uhr schon wieder der Wecker läutete. „Wenn man etwas gerne macht, findet man auch Zeit dafür“, sagt Michael. Finanziert wird das Projekt aus eigener Tasche. Mathias arbeitet zusätzlich an den Wochenenden. Eine besondere Verbindung hat er übrigens zur „Krone“: Als Schüler verdiente er sich mit dem Austragen von Zeitung sein Geld. Jetzt steht er selbst darin.