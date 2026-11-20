Motiv wurde ersetzt
Slowakei: Aufregung um Teufelchen-Weihnachtspost
In der Slowakei hat es die traditionelle Kinder-Weihnachtspost jetzt bis ins Parlament geschafft. Der Hintergrund: Die diesjährigen Postkarten an das Christkind tragen ein Teufelchen aus der slawischen Folklore als Motiv.
Höchst unangemessen finden das die Christdemokraten (KDH), wie örtliche Medien laut der Nachrichtenagentur Kathpress am Freitag berichteten. Zum bereits 28. Mal können Kinder in unserem Nachbarland vorgedruckte Postkarten „an das Christkind“ schicken. Sie erhalten eine Antwort und ein kleines Geschenk, wie die slowakische Post verspricht.
Teufelchen-Zeichnung sorgt für Unmut
Fünf Wochen vor Weihnachten sorgen die Postkarten jedoch bei einigen für Unmut, da sie ein gezeichnetes Teufelchen (siehe Instagram-Posting unten) zeigen. Damit habe sich die Post auf die Märchengeschichte bezogen: „Wie die Teufel Weihnachten retteten“.
500.000 neue Postkarten gedruckt
Kritik kam von den Christdemokraten, die diese Woche eine offizielle Anfrage dazu starteten. Alles halb so wild, konterte Finanzminister Ladislav Kamenicky nun im Parlament; das ursprüngliche Motiv sei inzwischen ersetzt und 500.000 neue Postkarten gedruckt. „Offenbar ist jemandem aufgefallen, dass es völliger Unsinn ist, dem Christkind zu schreiben und einen Teufel auf die Postkarte zu drucken“, legte KDH-Politiker Igor Janckulik nach.
Und die ursprünglichen Teufelchen-Karten? Sie könnten an Schulen verteilt werden, um Schülerinnen und Schülern das Briefeschreiben beizubringen, schlagen die zuständigen Politiker vor.
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