500.000 neue Postkarten gedruckt

Kritik kam von den Christdemokraten, die diese Woche eine offizielle Anfrage dazu starteten. Alles halb so wild, konterte Finanzminister Ladislav Kamenicky nun im Parlament; das ursprüngliche Motiv sei inzwischen ersetzt und 500.000 neue Postkarten gedruckt. „Offenbar ist jemandem aufgefallen, dass es völliger Unsinn ist, dem Christkind zu schreiben und einen Teufel auf die Postkarte zu drucken“, legte KDH-Politiker Igor Janckulik nach.