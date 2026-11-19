Ein Bürgermeister als Wiederholungstäter! Wäre eine griffige Schlagzeile, aber: Alles halb so wild. Zum bereits 16. Mal schiebt Thomas Steiner am Freitag um 18 Uhr den Stecker in die Dose und illuminiert den Christbaum vor dem Rathaus in der Landeshauptstadt. Mit diesem zur Tradition gewordenen Akt wird der Christkindlmarkt in Eisenstadt offiziell eröffnet sein, der mit Althergebrachtem und einer Novität aufwartet: Am 7. Dezember, jenem Tag, an dem stets das Stille-Advent-Singen stattgefunden hat, wird beim „Electro Advent“ in der Fußgängerzone eine eindrucksvolle Bühne samt Lichtshow und jeder Menge elektronischer Musik auf die Besucher warten. Das Format gibt es seit 2019 und hat sich in Baden (9000 Gäste) und Wiener Neustadt (3000) als Tanz-Party in der vorweihnachtlichen Zeit etabliert. „So viele Leute haben bei uns nicht Platz. Aber 1000 werden sich schon ausgehen“, meint Steiner.