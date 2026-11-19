Weihnachten kann kommen! In Eisenstadt und Rust werden am Freitag der Christkindlmarkt und die traditionelle Adventmeile eröffnet. Mehr als 50 Veranstaltungen im Burgenland folgen.
Ein Bürgermeister als Wiederholungstäter! Wäre eine griffige Schlagzeile, aber: Alles halb so wild. Zum bereits 16. Mal schiebt Thomas Steiner am Freitag um 18 Uhr den Stecker in die Dose und illuminiert den Christbaum vor dem Rathaus in der Landeshauptstadt. Mit diesem zur Tradition gewordenen Akt wird der Christkindlmarkt in Eisenstadt offiziell eröffnet sein, der mit Althergebrachtem und einer Novität aufwartet: Am 7. Dezember, jenem Tag, an dem stets das Stille-Advent-Singen stattgefunden hat, wird beim „Electro Advent“ in der Fußgängerzone eine eindrucksvolle Bühne samt Lichtshow und jeder Menge elektronischer Musik auf die Besucher warten. Das Format gibt es seit 2019 und hat sich in Baden (9000 Gäste) und Wiener Neustadt (3000) als Tanz-Party in der vorweihnachtlichen Zeit etabliert. „So viele Leute haben bei uns nicht Platz. Aber 1000 werden sich schon ausgehen“, meint Steiner.
Vintage-Markt in der Stadtvilla
Verweilen wir noch kurz Eisenstadt: Samstag und Sonntag öffnet der Vintage-Wintermarkt in der Stadtvilla erstmals die Tore. Angeknüpft wird an die alte Tradition der Wochen- und Krämermärkte, auf denen zwischen Martini und Weihnachten Haushaltsartikel, Lebensmittel und kleine Geschenke eingekauft wurden. Selbstgemachtes steht in der Stadtvilla im Mittelpunkt.
Rust vergrößert das Angebot
Auch in der Freistadt Rust wird Freitagabend die vorweihnachtliche Zeit eingeläutet. Die Adventmeile, wohl der schönste Streckenabschnitt zwischen 20. November und 20. Dezember im Burgenland, wird erweitert. Neben dem Rathausplatz, dem Conradplatz und dem Rathausplatz 17 wird das Marktgeschehen auf die Joseph Haydngasse ausgedehnt. In den verwinkelten Gassen, liebevoll geschmückten Bürgerhäusern und traditionellen Winzerhöfen wird zu einer romantischen Entdeckungsreise eingeladen. Hinter den historischen Pforten und in den gemütlichen Innenhöfen warten regionale Köstlichkeiten, erlesene Weine, Kunsthandwerk und raffiniert hergestellte Kleinigkeiten, die man ohne schlechtes Gewissen unter den Christbaum legen kann.
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