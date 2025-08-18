OP-Roboter setzt Meilenstein in der HNO-Chirurgie

Seit März 2025 ist der OP-Roboter in der Klinik Oberwart in den Bereichen Gynäkologie, Urologie und allgemeiner Chirurgie im Einsatz. Seit Mai kamen die ersten Eingriffe in der HNO-Chirurgie dazu. „Für Patienten mit Tumoren im Rachen, Kehlkopf oder tief im Mundboden, die bisher nur mit aufwendigen Operationstechniken erreichbar waren, ergeben sich völlig neue Behandlungsoptionen“, sagt Univ.-Prof. Dr. Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland.