Weil die Autos an einer Engstelle auf den Fußgängerweg „ausweichen“, wird in Neufeld eine Verkehrslösung gesucht. Das sorgt für Diskussionen. Wie es weitergehen soll.
Probleme im Straßenverkehr gibt es wohl viele, eine passende Lösung für diese zu finden, ist allerdings nicht immer so leicht, wie jetzt ein aktueller Fall aus Neufeld zeigt. In der Stadt, welche eine der am stärksten wachsenden des Landes ist, gibt es Beschwerden wegen der Landegger Straße. Dort herrscht nicht nur morgens und am späten Nachmittag aufgrund des Berufsverkehrs ein reges Treiben, an einem Abschnitt mit einer Länge von rund 100 Metern verengen sich auch noch die Fahrspuren.
Lösungsvorschlag sorgt für Diskussionen
Laut Bürgermeister Michael Lampel führt dies dazu, dass manche Autofahrer gerne auf den Gehsteig „ausweichen“, wenn Gegenverkehr kommt. Das passiere vor allem, wenn größere Fahrzeuge, wie etwa SUVs und Lkw, aufeinandertreffen. Die Stadt hat daher begonnen, eine Lösung zu suchen – und das sorgt nun für Diskussionen. Denn die Grünen warnen davor, die Strecke zu einer Einbahnstraße zu machen.
Gerade für Pendler aus den betroffenen Wohngebieten würden sich dadurch Umwege von bis 1,4 Kilometern ergeben, heißt es. Je nach Fahrtrichtung könne es erforderlich werden, den Bahnübergang künftig zweimal passieren zu müssen.
Petition fordert mehr Mitsprache der Bürger
Die Grünen haben daher eine Petition gestartet, um mehr Mitsprache der Bevölkerung bei der Verkehrsführung zu erreichen. Konkret wird ein öffentlicher Planungsworkshop gefordert, bei dem unterschiedliche Planungsvarianten vorgestellt und diskutiert werden sollen.
Der Bürgermeister kann sich über dieses Vorgehen allerdings nur wundern. Denn der Beschluss über die Einbahnregelung sei im Gemeinderat einstimmig gewesen, also auch mit den Stimmen der Grünen. Und: Die Einbahn-Variante sei längst wieder vom Tisch. Die ursprüngliche Einbahn-Idee sei von den Busbetreibern aufgrund der Fahrpläne abgelehnt worden. Von der zweiten Variante hätten Polizei und BH abgeraten, da sonst Autofahrer einen „Abschneider“ über Privatstraßen genommen hätten.
Stattdessen sei nun geplant, Poller auf dem betroffenen Gehsteig aufzustellen, um ein Auffahren der Autos zu verhindern. Diesen Vorschlag werde er bei der nächsten Gemeinderatssitzung vorstellen, so Lampel. Was wirklich umgesetzt wird, entscheidet letztlich ohnehin die Behörde.
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