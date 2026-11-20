Probleme im Straßenverkehr gibt es wohl viele, eine passende Lösung für diese zu finden, ist allerdings nicht immer so leicht, wie jetzt ein aktueller Fall aus Neufeld zeigt. In der Stadt, welche eine der am stärksten wachsenden des Landes ist, gibt es Beschwerden wegen der Landegger Straße. Dort herrscht nicht nur morgens und am späten Nachmittag aufgrund des Berufsverkehrs ein reges Treiben, an einem Abschnitt mit einer Länge von rund 100 Metern verengen sich auch noch die Fahrspuren.