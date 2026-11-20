An der Hochschule Burgenland finden schon seit Jahren Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Diesmal steht die Ausstellung „16 Tage, 16 Gesichter“ im Fokus – nach dem Motto „Gewalt hat viele Gesichter. Unsere Antworten darauf auch“. Kuratiert wird die Werkschau von Alexandra Baldwin, der Betriebsratsvorsitzenden der Hochschule, in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GPA und der Künstlerin Birgit Sauer, die die Landesgalerie leitet. 23 namhafte burgenländische Malerinnen, Bildhauerinnen und Keramikerinnen geben dabei mit ihren Schöpfungen dem Unaussprechlichen eine Stimme und regen dazu an, hinzusehen statt wegzuschauen.