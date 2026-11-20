Sie rütteln auf, statt zu schweigen: 23 weibliche Kreativschaffende aus dem Burgenland verwandelten Schmerz, Ohnmacht und Verzweiflung in eindringliche Kunst. Jetzt machen sie damit Gewalt gegen Frauen sichtbar.
Von 25. November bis 10. Dezember finden wieder die internationalen Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. Dieser Zeitraum wird weltweit dafür genutzt, um das Bewusstsein für Übergriffe, Machtmissbrauch, Ausbeutung und Diskriminierung zu stärken. Immerhin geht bei den unterschiedlichen Erscheinungsformen von Gewalt um Menschenrechtsverletzungen, deren Folgen nicht nur die unmittelbar Betroffenen angehen, sondern sich auch auf deren Umfeld sowie die gesamte Gesellschaft auswirken.
An der Hochschule Burgenland finden schon seit Jahren Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Diesmal steht die Ausstellung „16 Tage, 16 Gesichter“ im Fokus – nach dem Motto „Gewalt hat viele Gesichter. Unsere Antworten darauf auch“. Kuratiert wird die Werkschau von Alexandra Baldwin, der Betriebsratsvorsitzenden der Hochschule, in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GPA und der Künstlerin Birgit Sauer, die die Landesgalerie leitet. 23 namhafte burgenländische Malerinnen, Bildhauerinnen und Keramikerinnen geben dabei mit ihren Schöpfungen dem Unaussprechlichen eine Stimme und regen dazu an, hinzusehen statt wegzuschauen.
Feministische Vorbilder
Die in Breitenbrunn arbeitende Künstlerin Fria Elfen (92) sowie die in Müllendorf tätige Künstlerin Ilse Hirschmann (89) zum Beispiel setzen sich schon seit Jahrzehnten mit Gewalt gegen Frauen, gesellschaftlichen Missständen und weiblicher Selbstbestimmung auseinander. Hirschmann realisierte 2013 das Kunst- und Menschenrechtsprojekt „Global Curls“. Dafür sammelte sie weltweit Haarlocken als Zeichen der Solidarität mit misshandelten und unterdrückten Frauen.
2022 initiierte sie das Solidaritätsprojekt „Wishes for our sisters in Afghanistan“, das sich gegen die systemische Entrechtung von Frauen unter dem Taliban-Regime richtet. Elfen wiederum wurde erst im Frühjahr von der Performerin „Crackthefiresister“ als feministisches Vorbild gewürdigt.
Während Linda von Alten aus Rudersdorf in der Gruppenausstellung durch ihre Werke „Männerdrohne: Stop!“ und „In schöner Gefangenschaft“ vertreten ist – als sie noch mit ihrem Ex-Mann verheiratet und eine junge Mutter war, lebte sie selbst „isoliert hinter einer polierten Fassade“ – zeigt Julia Neckel (56) aus Hirm „Archaische Frauen“, Katharina Le (44) aus Gols „Ambivalente Sichtmuster“, Elisabeth Holzschuster einen „Hängetorso“ und Eveline Lehner aus Schützen am Gebirge „Knoten, Knoten“.
Sehenswert sind auch die Exponate der Oberpullendorferin Ilse Lichtenberger (54). Sie unterstützt immer wieder mit Werkspenden Benefizauktionen zugunsten von Frauenhäusern und stellt für die aktuelle Schau ihr Werk „Der Schrei der Frauen“ zur Verfügung.
Zu den visuellen Statements von Christine Cézanne-Thauss aus Gaas gehören u.a. weibliche Akte mit Modellen aus allen Generationen. Außerdem befasst sie sich anhand von Märchen- und Mythendeutungen mit Tabuthemen wie Missbrauch, Abhängigkeiten und der Rolle der Frau. Auch die figurativen Serien der bildenden Künstlerin Petra Forman aus Neudörfl verkörpern die weibliche Verletzlichkeit. Ihre ausdrucksstarken Frauenköpfe sowie ihre weiblichen Profile mit strengen Halskorsetten sollen dazu animieren, innere Wahrheiten zu erforschen und auszusprechen.
Etliche Kunstwerke können übrigens erworben werden. Die Erlöse gehen zu 100 Prozent an die Künstlerinnen. Im Rahmen einer „Stillen Auktion“ werden außerdem zwei Bilder, die von Edith Sandhofer, der Obfrau des Kunstkreises Purbach gestiftet werden, versteigert. Der Reinerlös kommt dem Gewaltschutzzentrum Burgenland zugute.
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