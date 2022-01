Premiere: Chirurg steuert, Roboter operiert

Der Bewegungsumfang der Gerätespitzen ist größer als bei der menschlichen Hand, natürliches Zittern wird herausgefiltert. „Vor allem Eingriffe in einem engen und begrenzten OP-Gebiet wie dem Becken werden übersichtlicher und exakter möglich“, meint Pfleger. Der Chirurg selbst sitzt entspannt an der Operationskonsole. Vor allem längere Eingriffe sind damit nicht so anstrengend. Die Patienten erholen sich zudem schneller. Blieben sie früher neun Tage im Spital, sind es nach der Roboter-Operation im Schnitt nur fünf Tage. Neben der Urologie kommt das Hightech-System auch in der Chirurgie und Gynäkologie zum Einsatz.