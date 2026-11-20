Nach sieben Monaten Gesprächen, Schlichtung und Mediation zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Im Oktober war die vorgeschaltete Schlichtung unter Vermittlung der ehemaligen deutschen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch ohne verbindliche Empfehlung abgebrochen worden. Die Pilotengewerkschaft erklärte daraufhin die Friedenspflicht, die einen Verzicht auf Streiks vorsieht, für beendet. Ob und wann nach der Arbeitsniederlegung im Frühling erneut gestreikt wird, ließ Gewerkschaftspräsident Andreas Pinheiro zunächst offen.