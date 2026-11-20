Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa will in Frankfurt und München insgesamt 1000 Stellen streichen. Die Fluggesellschaft durchläuft schon länger ein Sparprogramm, das Konzernchef Carsten Spohr nun beschleunigen will. Im Tarifstreit drohen die Pilotinnen und Piloten jetzt mit Streiks.
Nach sieben Monaten Gesprächen, Schlichtung und Mediation zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Im Oktober war die vorgeschaltete Schlichtung unter Vermittlung der ehemaligen deutschen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Roland Koch ohne verbindliche Empfehlung abgebrochen worden. Die Pilotengewerkschaft erklärte daraufhin die Friedenspflicht, die einen Verzicht auf Streiks vorsieht, für beendet. Ob und wann nach der Arbeitsniederlegung im Frühling erneut gestreikt wird, ließ Gewerkschaftspräsident Andreas Pinheiro zunächst offen.
Die Fluggesellschaft hat unter anderem angekündigt, Aufgaben in Technik und Verwaltung am Boden zusammenzulegen. Aus einem Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten geht zudem hervor, dass insgesamt etwa 1000 Arbeitsplätze in Frankfurt und München gestrichen werden sollen. Eine Konzernsprecherin bestätigte den Brief am Freitag, äußerte sich aber nicht weiter zum Inhalt.
„Kein Abbauprogramm“ bei AUA
Die österreichische Austrian Airlines (AUA) teilte mit, dass es „aktuell kein formales Abbauprogramm“ gebe. „Dennoch achten wir natürlich weiterhin laufend auf Effizienz und setzen auf Initiativen wie beispielsweise verlangsamte Nachbesetzungen, natürliche Abgänge oder incentivierte Sabbaticals“, hieß es. Bisher war bekannt, dass der Konzern bis 2030 insgesamt bis zu 4000 Arbeitsplätze streichen will. Viele Einzelheiten sind aber noch offen.
Das kritisierte jetzt die Gewerkschaft VC. „Was hier vor allem aufgebaut wird, ist eine große Drohkulisse – bei bisher wenig konkreter Substanz. Das ist ein Spiel mit den Zukunftsängsten der Beschäftigten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.