Nach außen herrscht in der SPÖ Funkstille, hinter den Kulissen wird bereits über „tiefgreifende Veränderungen“ verhandelt. Einem werden gute Chancen nachgesagt. Das Chef-Trio geht auf Tour in die Länder.
Hallo, ist da wer? Seit Andreas Babler seinen Rückzug angekündigt hat, ist es ungewöhnlich ruhig in der SPÖ. Das neue Führungsduo Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher hält sich mit öffentlichen Auftritten in ihrer neuen Funktion zurück, bemüht sich lieber im Hintergrund um ein „Zusammenrücken“ der roten Reihen.
Ein erstes Erfolgserlebnis dürfte dabei eine jüngst stattgefundene Sitzung der Landesparteigeschäftsführer gewesen sein, an der erstmals seit Langem wieder alle teilgenommen haben.
Wir müssen wieder erkennen, dass die Breite der SPÖ unsere eigentliche Stärke ist.
Philip Kucher, geschäftsführender SPÖ-Parteivorsitzender
Bild: APA/HELMUT FOHRINGER
Kucher soll weiter an SPÖ-Spitze bleiben
Bis Jahresende wird es auch mit den neun Landeschefs Sechs-Augen-Gespräche geben, die Tour startet heute mit einem Besuch am Landesparteitag in Tirol. Dort wird ja bekanntlich bald gewählt. Weniger öffentlich, aber doch sucht der baldige Vizekanzler Markus Marterbauer den Draht zu der neu belebten Länder-Allianz. Erste Gespräche im Osten wurden bereits geführt. Der Tenor: Der Wunsch nach „tiefgreifenden Veränderungen“ in den roten Regierungsreihen ist greifbar. Verkündet und vollzogen werden sollen diese erst im Jänner.
Der Parteitag dürfte dann frühestens im März stattfinden. Parteiintern wünscht man sich zudem, dass Kucher, der schon immer als Verbinder galt, auch künftig zumindest geschäftsführend an der Spitze der Partei steht.
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