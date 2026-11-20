Kucher soll weiter an SPÖ-Spitze bleiben

Bis Jahresende wird es auch mit den neun Landeschefs Sechs-Augen-Gespräche geben, die Tour startet heute mit einem Besuch am Landesparteitag in Tirol. Dort wird ja bekanntlich bald gewählt. Weniger öffentlich, aber doch sucht der baldige Vizekanzler Markus Marterbauer den Draht zu der neu belebten Länder-Allianz. Erste Gespräche im Osten wurden bereits geführt. Der Tenor: Der Wunsch nach „tiefgreifenden Veränderungen“ in den roten Regierungsreihen ist greifbar. Verkündet und vollzogen werden sollen diese erst im Jänner.