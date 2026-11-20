Während die Wehrdienstreform weiter auf sich warten lässt, gibt es erneut Kritik an der Einsatzbereitschaft der Miliz des Bundesheers. Vor allem bei Personal und Material bestehen weiterhin deutliche Lücken.
Wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs hervorgeht, sank die Gesamtzahl der Milizsoldaten zwischen 2021 und 2025 weiter. Auch bei der Materialausstattung gab es trotz geringfügiger Verbesserungen weiterhin erhebliche Defizite.
Der Rechnungshof hatte bereits 2022 zwölf Empfehlungen zur Miliz abgegeben. Bei der nun erfolgten Überprüfung waren drei vollständig und sechs teilweise umgesetzt, zwei blieben offen.
Zahl der Milizsoldaten um sieben Prozent gesunken
Besonders angespannt bleibt die Personalsituation: Zwischen 2021 und 2025 sank die Zahl der Milizsoldaten um sieben Prozent. Bei Offizieren fehlten zuletzt 36,9 Prozent, bei Unteroffizieren 40,8 Prozent des vorgesehenen Personals.
Ausgaben steigen, Lücken bleiben
Auch bei der Ausrüstung gibt es weiter große Lücken. Der Befüllungsgrad stieg zwar von 27 Prozent im Jahr 2021 auf 30 Prozent 2025, dennoch gilt die Miliz aus logistischer Sicht nur als eingeschränkt einsetzbar. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben zwischen 2020 und 2025 um 51,2 Prozent von 156 Millionen auf 235 Millionen Euro.
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