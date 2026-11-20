Ausgaben steigen, Lücken bleiben

Auch bei der Ausrüstung gibt es weiter große Lücken. Der Befüllungsgrad stieg zwar von 27 Prozent im Jahr 2021 auf 30 Prozent 2025, dennoch gilt die Miliz aus logistischer Sicht nur als eingeschränkt einsetzbar. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben zwischen 2020 und 2025 um 51,2 Prozent von 156 Millionen auf 235 Millionen Euro.