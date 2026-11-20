Gold kennt aktuell nur eine Richtung: Es geht bergab! Das Edelmetall bleibt auch zum Wochenschluss stark unter Druck. Vom Rekord zum Jahresanfang ist nur noch wenig übrig ...
Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) fiel am Freitag im frühen Handel in London um bis zu drei Prozent auf 3514 Dollar (3197 Euro) und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025. Zuletzt erholte sich der Preis leicht, lag aber mit 3560 Dollar immer noch 1,8 Prozent unter dem Niveau vom Donnerstagabend. Der Bitcoin hat sich am Freitag nach einem nächtlichen Rutsch aufs tiefste Niveau seit Juli stabilisiert.
Anleger orientieren sich um
Gold büßte an sieben der acht vergangenen Handelstage an Wert ein. Seit dem 9. November sackte der Preis um 14 Prozent ab. Wichtigster Grund für den starken Rückgang ist die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation. Auch der zuletzt festere Dollar bremst die Goldnachfrage tendenziell.
Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität. Mit einer US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger zuletzt schon abgefunden; dass aber noch mehrere Schritte folgen könnten, müssen sie erst einmal verdauen.
Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold mittlerweile um 36 Prozent gesunken. Der Kurs ist 2025 noch wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen und hatte damit an die starken Jahre 2023 und 2024 angeknüpft. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch ist der Goldpreis auf Fünfjahressicht um etwas mehr als 90 Prozent gestiegen.
Bitcoin-Entwicklung höchst volatil
Der Bitcoin liefert ein ähnliches Bild. Der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung lag zuletzt bei knapp 62.000 US-Dollar in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. In den ersten Handelsstunden am Freitag war der Kurs noch bis auf fast 61.200 Dollar gefallen. Der Bitcoin steuert damit auf ein deutliches Wochenminus von rund zehn Prozent zu.
Ein Grund für den starken Kursrückgang ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 30 Prozent ab, nachdem er 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8.200 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 83-Fache nach oben.
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