Lagarde verlässt empört Dinner mit US-Minister

Vorerst kein Statement der EZB

Die Europäische Zentralbank lehnte eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Das US-Handelsministerium sowie das Weltwirtschaftsforum reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters. Am darauffolgenden Tag sorgte dann der umstrittene Auftritt von US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen: Er erneuerte in seiner Rede seine Forderung, Grönland solle Teil der Vereinigten Staaten werden.