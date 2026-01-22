Lagarde verlässt empört Dinner mit US-Minister

Ein exklusives Abendessen beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ist am Dienstagabend offenbar eskaliert. Während einer Rede von US-Handelsminister Howard Lutnick mit scharfer Kritik an Europa verließen mehrere Gäste den Saal – darunter nach Angaben von Insidern auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Kurz darauf wurde das Dinner vorzeitig abgebrochen.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete, hielt Lutnick während des Abendessens eine europakritische Rede, die zu Zwischenrufen und Buhrufen führte. Lagarde soll den Raum während einer besonders kritischen Passage verlassen haben. Auch andere Gäste hätten den Saal verlassen.
Hochrangige Gäste im Saal
Gastgeber der Veranstaltung war BlackRock-Chef Larry Fink in seiner Funktion als Co-Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums. Laut Reuters waren mehrere Hundert hochrangige Gäste eingeladen, darunter Staats- und Regierungschefs sowie führende Mitglieder des Forums. Aufgrund der angespannten Stimmung beendete Fink das Dinner schließlich noch vor dem Dessert.
Auch der „Independent“ berichtete unter Berufung auf Teilnehmer, dass Lagarde den Saal verließ, als Lutnick besonders scharf gegen Europa austeilte. Ein Anwesender schilderte demnach eine derart aufgeheizte Atmosphäre, dass der Abbruch der Veranstaltung unausweichlich gewesen sei.
Vorerst kein Statement der EZB
Die Europäische Zentralbank lehnte eine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Das US-Handelsministerium sowie das Weltwirtschaftsforum reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters. Am darauffolgenden Tag sorgte dann der umstrittene Auftritt von US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen: Er erneuerte in seiner Rede seine Forderung, Grönland solle Teil der Vereinigten Staaten werden.
Er erklärte, er werde „keine Gewalt anwenden“, fügte jedoch hinzu, die USA wären „unaufhaltsam“, sollte er sich doch für eine militärische Lösung entscheiden. Zudem bezeichnete Trump Dänemark als „undankbar“ und verwies darauf, dass die USA Grönland im Zweiten Weltkrieg geschützt hätten.
