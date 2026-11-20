Am Donnerstagmorgen ging ein 27-Jähriger in Wien-Margareten auf seine Ex-Freundin los. Er bedrohte sie heftig und schlug während des Streits immer wieder seinen eigenen Kopf gegen die Wand.
Eine 25-Jährige verständigte am Donnerstag in der Früh den Polizeinotruf. Ihr Ex-Freund soll sie nach einer Meinungsverschiedenheit in ihrer Wohnung attackiert und auch verletzt haben.
Mann verletzte seine Ex auch im Gesicht
Als die Beamten eintrafen, waren sowohl die 25-Jährige als auch der 27-jährige Ex-Freund in der Wohnung der Frau. Die Frau war im Gesicht und an den Armen verletzt. Der 27-Jährige soll seine Ex-Freundin außerdem mit dem Umbringen bedroht haben.
Schlug Kopf gegen die Wand
Im Zuge des Streits soll der Mann selbst mit seinem Kopf mehrmals gegen die Wand geschlagen und sich dadurch leicht verletzt haben. Die zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
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