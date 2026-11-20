Schlug Kopf gegen die Wand

Im Zuge des Streits soll der Mann selbst mit seinem Kopf mehrmals gegen die Wand geschlagen und sich dadurch leicht verletzt haben. Die zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.