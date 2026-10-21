Noch-Ehefrau attackiert und Haare abgeschnitten

Um die Scheidungsunterlagen zu unterschreiben, bestellte ein 45-Jähriger seine Noch-Ehefrau in seine Wohnung im Wiener Bezirk Margareten. Doch dann ging der Serbe auf die Frau los, schnitt ihr die Haare ab und verletzte sie am Rücken. Die WEGA nahm den Angreifer fest.