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WEGA im Einsatz

Noch-Ehefrau attackiert und Haare abgeschnitten

Wien
21.10.2026 11:31
Mit Unterstützung der WEGA wurde der Mann festgenommen (Symbolbild).
Mit Unterstützung der WEGA wurde der Mann festgenommen (Symbolbild).(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Um die Scheidungsunterlagen zu unterschreiben, bestellte ein 45-Jähriger seine Noch-Ehefrau in seine Wohnung im Wiener Bezirk Margareten. Doch dann ging der Serbe auf die Frau los, schnitt ihr die Haare ab und verletzte sie am Rücken. Die WEGA nahm den Angreifer fest.

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Als die Frau gegen 19 Uhr in die Wohnung kam, um einen Schlussstrich unter die gescheiterte Ehe zu setzten, eskalierte die Situation. Anstatt die Scheidungspapiere zu unterfertigen, ging der Serbe auf seine Noch-Ehefrau los.

Mit einem spitzen Gegenstand schnitt er ihr die Haare ab. Als die Frau die Flucht ergreifen wollte, fügte er ihr noch mehrere Schnitte am Rücken zu.

Flucht zu Freundin
Schließlich gelang dem Opfer die Flucht, sie suchte Schutz in der Wohnung einer Freundin in Favoriten und alarmierte von dort die Polizei und die Rettung. Die Frau wurde medizinisch versorgt und anschließend ins Spital gebracht.

Die Polizei rückte indes mit Unterstützung der WEGA in der Wohnung des 45-Jährigen an und nahm ihn fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in Haft.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
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