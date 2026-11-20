Wanderung zur Paarung
Landkrabben kommen aus Wäldern auf Weihnachtsinsel
Auf der australischen Weihnachtsinsel haben mehr als 100 Millionen Rote Landkrabben ihre alljährliche Wanderung begonnen (siehe Video oben). Sie kommen aus den Wäldern zur Paarung ans Meer und locken damit Touristinnen und Touristen aus aller Welt an.
Der genaue Zeitpunkt des Marsches durch die Wälder, über Straßen und Brücken hängt von den Mondphasen ab: Die Krabbenweibchen legen „vor Sonnenaufgang bei ablaufender Flut während des letzten Viertels des abnehmenden Mondes“ ihre Eier im Meer ab, wie die Behörde Parks Australia erklärt.
Naturschützerinnen und Naturschützer bereiten sich monatelang auf die Krabbenwanderung auf der Insel vor, die im Indischen Ozean mehr als 1000 Kilometer vom australischen Festland entfernt liegt. Ein Teil der Arbeit ist der Kampf gegen die versehentlich auf der Insel eingeschleppte Gelbe Spinnerameise. „Sie sind eine der größten Bedrohungen für die roten Landkrabben“, sagte Nationalpark-Chef Chris Chartres. Die angriffslustigen Ameisen hatten in der Vergangenheit Dutzende Millionen Krabben vertrieben und ihre Höhlen besetzt.
Population wieder gewachsen
In den vergangenen Jahren ist die Krabben-Population von zeitweise nur noch 50 Millionen Exemplaren wieder deutlich gewachsen. „Die Landkrabben sind eine Schlüssel-Spezies für die Insel. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Wälder. Wenn es den Krabben gut geht, profitiert das gesamte Ökosystem davon“, freute sich Chartres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.