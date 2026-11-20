Naturschützerinnen und Naturschützer bereiten sich monatelang auf die Krabbenwanderung auf der Insel vor, die im Indischen Ozean mehr als 1000 Kilometer vom australischen Festland entfernt liegt. Ein Teil der Arbeit ist der Kampf gegen die versehentlich auf der Insel eingeschleppte Gelbe Spinnerameise. „Sie sind eine der größten Bedrohungen für die roten Landkrabben“, sagte Nationalpark-Chef Chris Chartres. Die angriffslustigen Ameisen hatten in der Vergangenheit Dutzende Millionen Krabben vertrieben und ihre Höhlen besetzt.