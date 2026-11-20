Ein Kinderwaren-Einzelunternehmen aus Tirol ist insolvent: Am Landesgericht Innsbruck wurde über Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf rund 560.000 Euro belaufen. Das Unternehmen hat bereits geschlossen.
Über das Vermögen des Tiroler Einzelunternehmens „dasMikruli e.U.“ sei diese Woche ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass das Unternehmen mit Sitz in der Innsbrucker Müllerstraße (Lager in Völs) seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen bei Gericht eingebracht.
Kreditschutzverband von 1870
Das Unternehmen war auf den Handel mit Baby- bzw. Kinderartikel spezialisiert. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen bei Gericht eingebracht“, erklärte der Kreditschutzverband von 1870.
560.000 Euro an Verbindlichkeiten
Laut Angaben der Schuldnerin würden sich die offenen Verbindlichkeiten auf rund 560.000 Euro belaufen. „Ein Teil dieser Verbindlichkeiten dürfte auf einer Liegenschaft der Schuldnerin pfandrechtlich sichergestellt sein“, so der KSV.
Auf der Unternehmenswebseite bzw. auf Social Media heißt es, dass das Unternehmen geschlossen ist.
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