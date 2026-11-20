Das Unternehmen war auf den Handel mit Baby- bzw. Kinderartikel spezialisiert. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen bei Gericht eingebracht“, erklärte der Kreditschutzverband von 1870.