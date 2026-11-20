Nach der erfolgreichen Nations League-Phase ist der ÖFB zurück in der europäischen Elite und auch die Infrastruktur könnte bald 1A werden. Die Debatte um ein neues Nationalstadion ist wieder entfacht und könnte bald Fahrt aufnehmen. In „Sportkrone Inside“ sprechen wir aber nicht nur über die Stadion-Zukunft in Wien, sondern wir bereiten euch auf den Bundesliga Spieltag 13 vor. Außerdem rückt die bald stattfindende FIFA-Präsidentenwahl, wo sich Gianni Infantino zwei Gegenkandidaten stellen muss, in den Fokus.