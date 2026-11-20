Botox, Lippenvergrößerungen und sogar Eingriffe an Brust und Gesäß: Das Ausmaß der illegalen Schönheitsbehandlungen in einem Wiener Neustädter Keller wird immer deutlicher. 114 Kunden wurden bislang ausgeforscht, 23 von ihnen dabei teils schwer verletzt.
Hinter den bereits im Februar aufgeflogenen illegalen Schönheitseingriffen in einem Keller in Wiener Neustadt – die „Krone“ berichtete – steckt offenbar ein weit größeres Ausmaß als zunächst angenommen. Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich ergaben, sollen drei Frauen im Alter von 31, 37 und 60 Jahren seit mindestens Juli 2025 insgesamt 180 Behandlungen an 114 Personen durchgeführt haben – ohne die dafür notwendige medizinische Berechtigung.
Von Lippenvergrößerungen bis zu Eingriffen am Gesäß
Die Palette der angebotenen Eingriffe war breit: Neben Botox- und Hyaluronsäure-Injektionen sollen die Beschuldigten auch Brust- und Gesäßvergrößerungen vorgenommen haben. Zudem wurden offenbar Substanzen zum Abnehmen gespritzt, die in Österreich gar nicht zugelassen sind. Die Kunden wurden unter anderem über soziale Medien und Mundpropaganda angeworben.
Schönheitseingriffe mit schlimmen Folgen
Die Folgen waren für zahlreiche Betroffene gravierend: Zumindest 23 Personen wurden bei den Behandlungen teils schwer verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Beschuldigten als medizinisch qualifiziert ausgegeben haben, obwohl sie nicht zur Durchführung der Eingriffe berechtigt waren.
Hauptbeschuldigte sitzt in Untersuchungshaft
Mit den illegalen Behandlungen und mutmaßlichem Sozialleistungsbetrug sollen die Frauen insgesamt rund 64.000 Euro eingenommen haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden unter anderem Bargeld, Münzen, Schmuck und ein Pkw sichergestellt. Die 31-jährige Hauptbeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.
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