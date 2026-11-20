Hinter den bereits im Februar aufgeflogenen illegalen Schönheitseingriffen in einem Keller in Wiener Neustadt – die „Krone“ berichtete – steckt offenbar ein weit größeres Ausmaß als zunächst angenommen. Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich ergaben, sollen drei Frauen im Alter von 31, 37 und 60 Jahren seit mindestens Juli 2025 insgesamt 180 Behandlungen an 114 Personen durchgeführt haben – ohne die dafür notwendige medizinische Berechtigung.