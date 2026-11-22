Köpferollen bei SPÖ und ÖVP

Wie wir wissen, rollten schließlich noch vor Weihnachten 2024 sowohl an der Spitze der Landes-ÖVP wie bei der steirischen SPÖ die Köpfe: Bei den Schwarzen entriss Manuela Khom in einem vom Wirtschaftsbund inszenierten innerparteilichen Putsch Christopher Drexler die Parteiführung, bei den Sozialdemokraten folgte Max Lercher auf Anton Lang. Doch befinden sich mit den neuen Köpfen an der Spitze die beiden ehemaligen Landeshauptmannparteien seither im Aufwind? Und erleiden die Freiheitlichen in der Steiermark jenes Schicksal, das fast allen Regierenden widerfährt – und verlieren sie zunehmend in der Wählergunst?