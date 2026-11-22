Zwei Jahre nach der steirischen Landtagswahl erreicht die FPÖ in einer aktuellen Umfrage mit 44 Prozent lichteste Höhen, während ÖVP und SPÖ weiter nach unten marschieren.
Zwei Jahre ist es nun her – am vierten Sonntag im November 2024 setzten die steirischen Wählerinnen und Wähler nicht nur im Land, nicht nur österreichweit, sondern auch international ein viel beachtetes Zeichen: Nie zuvor hatte die Freiheitliche Partei außerhalb Kärntens in einem österreichischen Bundesland Platz eins errungen.
Erster blauer Landeschef in der grünen Mark
Dieses Kunststück gelang vor zwei Jahren Mario Kunasek an der Spitze der steirischen Blauen: Er überholte mit knapp 35 Prozent der Stimmen die bis dahin regierende ÖVP, die von 36 Prozent bei den Landtagswahlen 2019 auf knapp 27 Prozent abstürzte. Die steirische SPÖ, Landeshauptmannpartei unter Franz Voves von 2005 bis 2015, fiel von 23 auf nur noch etwas mehr als 21 Prozent.
So katapultierten die Steirerinnen und Steirer Mario Kunasek als ersten blauen Landeshauptmann in die Grazer Burg, wo er seit Dezember 2024 mit Koalitionspartner ÖVP regiert. Die Landes-Schwarzen hatten in den Koalitionsverhandlungen erfolgreicher um die Gunst Kunaseks gebuhlt als die SPÖ, die ebenfalls gerne mit ihm regiert hätte.
Köpferollen bei SPÖ und ÖVP
Wie wir wissen, rollten schließlich noch vor Weihnachten 2024 sowohl an der Spitze der Landes-ÖVP wie bei der steirischen SPÖ die Köpfe: Bei den Schwarzen entriss Manuela Khom in einem vom Wirtschaftsbund inszenierten innerparteilichen Putsch Christopher Drexler die Parteiführung, bei den Sozialdemokraten folgte Max Lercher auf Anton Lang. Doch befinden sich mit den neuen Köpfen an der Spitze die beiden ehemaligen Landeshauptmannparteien seither im Aufwind? Und erleiden die Freiheitlichen in der Steiermark jenes Schicksal, das fast allen Regierenden widerfährt – und verlieren sie zunehmend in der Wählergunst?
Erste Umfragen in den Monaten nach der Wahl zeichneten ein anderes Bild: Vielmehr legten die Blauen noch zu, während Schwarze und Rote weiter verloren. Im August dieses Jahres kam die FPÖ bei einer von der „Krone“ in Auftrag gegebenen Umfrage des IFDD-Instituts sogar schon auf 43 Prozent, während sich ÖVP und SPÖ mit jeweils 19 Prozent um Platz 2 „matchten“.
FPÖ auf absolutem Höchststand
Nun liegt der „Krone“ eine frische Umfrage des renommierten OGM-Instituts knapp zwei Jahre nach der Landtagswahl vor. Laut dieser vom Freiheitlichen Landtagsklub beauftragten repräsentativen Befragung erreicht die Kunasek-FPÖ mittlerweile mit 44 Prozent den absoluten Höchststand, während ÖVP (17 Prozent) und SPÖ (15) weiter nach unten marschieren. Während die Grünen gegenüber der Wahl stark zulegen und auch die KPÖ dazugewinnt, müssen die NEOS mit vier Prozent ums Überleben im Landtag kämpfen.
Bei einer fiktiven Landeshauptmann-Direktwahl käme Mario Kunasek mittlerweile sogar schon auf 48 Prozent, Manuela Khom hingegen nur auf 13, Max Lercher auf 11 Prozent.
Zwei Jahre nach der Wahl und drei Jahre vor der nächsten planmäßigen sitzt Mario Kunasek also fest wie noch nie im Sattel.
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