Auf die leuchtenden Spuren des Nussknackers kann man sich bis 10. Jänner bei Lumagica im steirischen Frohnleiten begeben. Der märchenhafte Lichterpark ist absolut sehenswert – mit der „Krone“ können Sie 20 Familientickets gewinnen.
Die Zahlen sprechen für sich: In den vergangenen vier Jahren strömten rund 500.000 Besucher in den magischen Lichterpark von Lumagica am Murhof in Frohnleiten. präsentiert von der „Krone“. Und für die bis 10. Jänner zu sehende fünfte Auflage kann man mit einer Premiere aufwarten: „Erstmals wird’s wirklich weihnachtlich“, sagt Veranstalterin Astrid Perna-Benzinger vom Veranstalter Ivents.
Auf den leuchtenden Spuren des Nussknackers
Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg wird nämlich das magische Märchen des Nussknackers erzählt. Mehr als 1000 leuchtende Figuren führen die großen und kleinen Besucher durch diese zauberhafte Geschichte. „Viele unserer Stationen sind interaktiv – ein spezielles Highlight wird sicher der Spiegeltunnel“, ist Perna-Benzinger überzeugt.
Und mit der „Krone“ haben Sie auch bei diesem fantastischen Lichterpark tolle Vergünstigungen. Unsere Abonnenten zahlen 20 Prozent weniger für eine Eintrittskarte – erhältlich in unserer Vorteilswelt.
Mitmachen und gewinnen
Bis 1. Dezember können Sie noch dazu 20 Familientickets (für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 6 bis 14 Jahren) im Wert von je 77 Euro zu einem frei wählbaren Termin gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.