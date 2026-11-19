Driving Aggressively
Unlicensed Driver Caught Driving His Girlfriend’s Car
Although the driver is only 18 years old, he has already been caught driving without a license several times. On Wednesday, he was out on the road again—this time in his girlfriend’s car.
An 18-year-old from St. Martin/Mkr. drew attention on Wednesday because he was driving extremely aggressively near the swimming lakes in Feldkirchen/Donau. He was pulled over by a police patrol and subjected to a driver and vehicle check. It turned out that he did not have a driver’s license and had therefore already come to the police’s attention on several occasions.
Girlfriend Took the Wheel
Sitting next to the unlicensed driver was his girlfriend, who is the same age and from Haibach/D., and who also owned the car. After the 18-year-old was prohibited from continuing his journey, she took the wheel. Both will be reported to the relevant district administration office.
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