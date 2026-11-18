Was als Leidenschaft begann, wurde nach einer schweren Erkrankung zur Berufung. Jetzt feiert die bekannte Fotografin Birgit Ehrenreich mit ihrer neuen Herbst-Winter-Ausstellung zehnjähriges Berufsjubiläum.
Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, den Blick auf die schönen Seiten des Lebens zu richten, meint Birgit Ehrenreich (45). Am besten gelingt ihr das an ihrem Kraftplatz, dem Neusiedler See. Wenn sie mit ihrer Kamera durch die Landschaft ringsum streift, nimmt sie die Umgebung bewusst wahr und spürt die Verbundenheit mit der Natur. „Oft sitze ich nur da und beobachte. Dann kehrt Ruhe in meinem Kopf ein und Verstimmungen verfliegen. In diesen Momenten bin ich einfach nur glücklich und mit Dankbarkeit und Seelenfrieden erfüllt“, sagt die bekannte Berufsfotografin.
Diese Leichtigkeit und Stille, die sie in solch hingebungsvollen Augenblicken einfängt, überträgt sich auch auf die Betrachter ihrer Werke. Die jüngsten kann man zurzeit im Rahmen ihrer Herbst-Winter-Ausstellung im „Alten Backhaus“ in Eisenstadt bestaunen. Seit zehn Jahren präsentiert Ehrenreich hier zweimal im Jahr ihre Aufnahmen. Immerhin nahm 2016 an diesem Ort ihre berufliche Laufbahn eine entscheidende Wende.
Wie ein Schicksalsschlag zur Berufung wurde
„Ich war damals noch im Marketingbereich angestellt und knipste nur im Nebenerwerb. Eines Tages wurde der Art Director der deutschen Illustrierten ’Bunte’ zufällig auf meine Landschaftsbilder aufmerksam. Er kontaktierte mich und wollte, dass ich zwei prominente Schauspielerinnen im Hotel Sacher in Wien vor die Linse hole. Für mich kam dieser Auftrag völlig überraschend, denn bis dahin hatte ich mich vorwiegend der Landschaftsfotografie gewidmet und hatte kaum Erfahrung mit Porträts“, erinnert sich Ehrenreich. Deshalb habe sie versucht, den Art Director von seinem Vorhaben abzubringen.
Doch dieser glaubte so sehr an ihr Talent, dass sie das Shooting tatsächlich bravourös meisterte und weitere Engagements folgten. Als Ehrenreich kurz später mit 36 Jahren an Brustkrebs erkrankte, gab sie nach ihrer Genesung ihre Anstellung auf, wurde Berufsfotografin und ermöglichte durch ihre ehrenamtliche Arbeit beim Verein „Feel again“ krebskranken Frauen Wohlfühlstunden mit Fotoshootings.
Ehrenamtliches Engagement
Inzwischen fotografiert die junge Mutter – Söhnchen Peter ist dreieinhalb – für die Non-Profit-Organisation MOKI Burgenland, die mobile Hauskrankenpflege für Kinder anbietet. Zudem betreibt sie mit ihrem Mann Andreas ein Fotostudio in St. Margarethen. Dort bieten die beiden neben Business-, Familien- und Pärchenfotografie auch Babybauch- und Neugeborenenshootings an.
„Am 28. November sowie am 5. und 12. Dezember laden wir zwischen 17 und 20 Uhr zum Tag der Offenen Tür. Wer gegen eine freie Spende ein Weihnachtsfoto mit seinem Lieblingsmenschen möchte, sollte vorbeischauen!“ Der Reinerlös geht an MOKI.
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