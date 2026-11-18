Wie ein Schicksalsschlag zur Berufung wurde

„Ich war damals noch im Marketingbereich angestellt und knipste nur im Nebenerwerb. Eines Tages wurde der Art Director der deutschen Illustrierten ’Bunte’ zufällig auf meine Landschaftsbilder aufmerksam. Er kontaktierte mich und wollte, dass ich zwei prominente Schauspielerinnen im Hotel Sacher in Wien vor die Linse hole. Für mich kam dieser Auftrag völlig überraschend, denn bis dahin hatte ich mich vorwiegend der Landschaftsfotografie gewidmet und hatte kaum Erfahrung mit Porträts“, erinnert sich Ehrenreich. Deshalb habe sie versucht, den Art Director von seinem Vorhaben abzubringen.