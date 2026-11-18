Schreckliche Fälle von Tierquälerei haben in den vergangenen Wochen das Land erschüttert. In Tirol sorgte der Fall des Katers „Schmotzer“ für Entsetzen, dessen Tötung per Handy gefilmt worden war. Die vier Angeklagten wurden damals freigesprochen. Im burgenländischen Rechnitz erschlug ein Mann mit einer Rohrzange seine Katze und versuchte danach noch ihren Kopf abzutrennen. In der Steiermark wurde vor wenigen Tagen ein Hahn von Unbekannten getötet und an eine Hühnerstange genagelt. Fälle wie diese sorgen für Empörung und werfen die Frage auf, ob die Strafen für Tierquälerei ausreichen.