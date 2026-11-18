Die Fälle von Tierquälerei empören, doch der Strafrahmen ist in Österreich vergleichsweise niedrig. Eine Verschärfung wird gefordert.
Schreckliche Fälle von Tierquälerei haben in den vergangenen Wochen das Land erschüttert. In Tirol sorgte der Fall des Katers „Schmotzer“ für Entsetzen, dessen Tötung per Handy gefilmt worden war. Die vier Angeklagten wurden damals freigesprochen. Im burgenländischen Rechnitz erschlug ein Mann mit einer Rohrzange seine Katze und versuchte danach noch ihren Kopf abzutrennen. In der Steiermark wurde vor wenigen Tagen ein Hahn von Unbekannten getötet und an eine Hühnerstange genagelt. Fälle wie diese sorgen für Empörung und werfen die Frage auf, ob die Strafen für Tierquälerei ausreichen.
SPÖ und Grüne: Gemeinsamer Antrag
Derzeit ist eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorgesehen. In Deutschland und der Schweiz sind es mehr. SPÖ und Grüne fordern daher eine Verschärfung in Österreich. In einem gemeinsamen Antrag, der morgen im Landtag behandelt wird, fordern sie unter anderem die Anhebung des Strafrahmens auf drei Jahre Freiheitsstrafe und einen eigenen Straftatbestand für besonders schwere und systematische Fälle von Tierquälerei.
Strafen stehen in keinem Verhältnis
„Es darf nicht sein, dass Tiere brutal gequält werden und die Strafen am Ende in keinem Verhältnis zu ihrem Leid stehen. Tiere empfinden nicht nur körperliche Schmerzen, sondern auch Angst, Stress und seelische Qualen. Das muss sich endlich auch in den Strafen niederschlagen“, so der Grüne Tierschutzsprecher Philip Juranich.
In einem zweiten Antrag wird die Stärkung der Justiz gefordert, die massiv mit Personalengpässen kämpft.
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