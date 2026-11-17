Kostenwachstum im Sozialbereich dämpfen

Um die Ausgaben in den Griff zu bekommen, verordnet die schwarz-blaue Landesregierung der Verwaltung einen strikten Sparkurs. Bis 2030 sollen insgesamt 100 Vollzeitstellen abgebaut werden. Das soll geschehen, indem frei werdende Posten nicht automatisch nachbesetzt werden – allein 2027 fallen somit rund 23 Stellen weg. Zudem werden Förderungen, etwa im Energie- und Sportbereich, durchforstet und gekürzt. Zugleich sollen neue Strukturen wie beispielsweise die „Sozialfondsstrategie 2030“ das Kostenwachstum bremsen. „Wir haben die Kehrtwende eingeleitet. Konsolidierung ist keine einmalige Sparübung, sondern eine dauerhafte Aufgabe“, erklärt Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag. Bis 2030 soll die Neuverschuldung wieder auf deutlich unter 100 Millionen Euro gedrückt werden.