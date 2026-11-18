Letzte Amtsperiode für Feurstein

Lob gab es auch für die Arbeit des wiederbestellten Landesvolksanwalts Klaus Feurstein. Auch er helfe mit seinen Berichten, die Verwaltungsabläufe zu optimieren und bringe Verbesserungvorschläge ein. „Das klare Votum zeigt, dass auch die Arbeit des Landesvolksanwalts von allen geschätzt wird. Sein Amt ist schlicht nicht wegzudenken.“ Klaus Feurstein tritt im kommenden Jahr seine zweite und somit auch letzte Amtsperiode an. Eine dritte ist – anders als bei der Rechnungshofdirektorin – gesetzlich nicht vorgesehen.