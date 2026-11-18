Mit 36 von 36 Stimmen wurden in der Landtagssitzung am Mittwoch die amtierende Chefin des Landesrechnungshofs, Brigitte Eggler-Bargehr, und auch der derzeitige Landesvolksanwalt, Klaus Feurstein, wiedergewählt. Die offiziellen Amtsperioden beginnen im Frühjahr des kommenden Jahres.
„Es ist bemerkenswert, dass die Arbeit der Rechnungshofdirektorin sowohl von den Regierungs- als auch den Oppositionsparteien sehr geschätzt wird“, meinte Landtagspräsident Harald Sonderegger nach der Wiederwahl der alten und neuen Rechnungshofdirektorin. Eggler-Bargehr trage durch ihre Berichte dazu bei, die Verwaltung ab und an noch besser zu machen. Für die Chefin des Landesrechnungshofs ist es bereits die dritte Amtsperiode.
Letzte Amtsperiode für Feurstein
Lob gab es auch für die Arbeit des wiederbestellten Landesvolksanwalts Klaus Feurstein. Auch er helfe mit seinen Berichten, die Verwaltungsabläufe zu optimieren und bringe Verbesserungvorschläge ein. „Das klare Votum zeigt, dass auch die Arbeit des Landesvolksanwalts von allen geschätzt wird. Sein Amt ist schlicht nicht wegzudenken.“ Klaus Feurstein tritt im kommenden Jahr seine zweite und somit auch letzte Amtsperiode an. Eine dritte ist – anders als bei der Rechnungshofdirektorin – gesetzlich nicht vorgesehen.
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