Möbel und Großgeräte werden zunehmend grenzüberschreitend gekauft. Bei der Zustellung sind Konsumentinnen und Konsumenten jedoch meist auf nationale Anbieter angewiesen. Daher hat das Vorarlberger Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss gemeinsam mit dem „Hermes Einrichtungs Service“ (HES) und „JP Home“ einen neuen Zustellservice („The Home Delivery Alliance“) gegründet.
Die Anforderungen der Kunden bei Online-Bestellungen steigen. Das gilt insbesondere auch für Großgeräte und Möbel. Zur Erwartungshaltung gehört, dass die Artikel direkt zum vereinbarten Termin an die Wohnadresse geliefert werden – und am besten sollen sie dann auch noch gleich montiert bzw. aufgebaut werden. Was aber bislang fehlt, sind einheitliche Standards für derartige grenzüberschreitende Lieferungen.
Ein einheitlicher Service für 21 Länder
Die drei Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss, „Hermes Einrichtungs Service“ (HES) und „JP Home“ haben auf die neuen Realitäten reagiert und mit „The Home Delivery Alliance“ einen neuen Zustellservice speziell für Großgeräte gegründet. Das Angebot gilt zunächst für 21 europäische Länder, soll aber sukzessive ausgebaut werden.
Weiss beliefert Österreich und Osteuropa
Jedes der drei Unternehmen ist dabei für seine jeweiligen Kernmärkte verantwortlich. Gebrüder Weiss übernimmt beliefert die Märkte in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. HES deckt Deutschland und die Schweiz ab. Und „JP Home“ zeichnet für Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Luxemburg, die Niederlande und das Vereinigte Königreich verantwortlich.
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