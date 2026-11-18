Die Anforderungen der Kunden bei Online-Bestellungen steigen. Das gilt insbesondere auch für Großgeräte und Möbel. Zur Erwartungshaltung gehört, dass die Artikel direkt zum vereinbarten Termin an die Wohnadresse geliefert werden – und am besten sollen sie dann auch noch gleich montiert bzw. aufgebaut werden. Was aber bislang fehlt, sind einheitliche Standards für derartige grenzüberschreitende Lieferungen.