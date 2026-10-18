Mit zwölf Jahren strafbar: Der richtige Weg?

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) will Kinder bereits ab zwölf Jahren strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Doch wie sinnvoll ist das? Was sagen jene, die mit straffällig gewordenen Kindern und Jugendlichen arbeiten? Die „Krone“ hat nachgefragt.
Die Forderung klingt zunächst einfach und einleuchtend: Wer früh Grenzen überschreitet, soll auch früh Konsequenzen spüren. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) will deshalb die Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre senken. Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz hat er das Thema erneut auf die politische Agenda gesetzt. Er warnte sogar vor einer möglichen Entwicklung wie in den Vororten Stockholms, wo kriminelle Netzwerke Kinder und Jugendliche gezielt für ihre Zwecke missbrauchen.
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