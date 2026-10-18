Mit zwölf Jahren strafbar: Der richtige Weg?

Die Forderung klingt zunächst einfach und einleuchtend: Wer früh Grenzen überschreitet, soll auch früh Konsequenzen spüren. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) will deshalb die Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre senken. Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz hat er das Thema erneut auf die politische Agenda gesetzt. Er warnte sogar vor einer möglichen Entwicklung wie in den Vororten Stockholms, wo kriminelle Netzwerke Kinder und Jugendliche gezielt für ihre Zwecke missbrauchen.