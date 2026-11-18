Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr in Dornbirn zu einem Wohnungsbrand gerufen. Einer Augenzeugin zufolge wurden zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache war zunächst unklar.
Gegen 10.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Gebäude in der Siegfried-Fußenegger-Straße in Dornbirn aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits dichte Rauchschwaden aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss.
Offenbar zwei Verletzte
Wie eine Nachbarin berichtete, wurden zwei Personen – darunter ein älterer, stark hustender Herr – vor Ort von der Rettung medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Eine offizielle Bestätigung dazu liegt bislang nicht vor.
Auch die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht bekannt.
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