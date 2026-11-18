Der Black Friday, der heuer auf den 27. November fällt, bringt jedes Jahr eine Flut an Rabatten. Viele davon sind allerdings mehr Schein als Sein. Hinter Countdowns, Super-Deals und limitierten Angeboten lauern Fake-Ermäßigungen und teure Fallen im Netz. Die Arbeiterkammer Vorarlberg erklärt, worauf man bei der Schnäppchenjagd unbedingt achten sollte.
An den Tagen um den Black Friday bricht im Online-Handel buchstäblich der Wahnsinn aus. „Wahnsinnsrabatte“ da, „Wahnsinnsschnäppchen“ – mit Superlativen wird ein Hype befeuert, der vor allem einem Zweck dient: den Konsumentinnen und Konsumenten zu suggerieren, dass sie das Schnäppchen ihres Lebens machen können – vorausgesetzt natürlich, die schlagen schnell zu. Doch die Werbung verspricht in vielen Fällen mehr, als die Realität schlussendlich einlöst, etliche Superangebote entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Augenauswischerei. „Wo Angebot draufsteht, ist nicht zwangsläufig ein Angebot drin“, warnen daher der Konsumentschutz der Arbeiterkammer Vorarlberg.
Vorsicht vor Fake-Shops
Ein besonderes Übel sind sogenannte Fake-Shops, die derzeit wie Pilze nach einem warmen Sommerregen aus der Erde schießen. Wer dort bestellt und bezahlt, bekommt in der Regel nichts geliefert und sieht sein Geld nie wieder. Umso wichtiger ist also, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und sich zu fragen: Wer steckt eigentlich hinter dem Angebot? Die Arbeiterkammer empfiehlt, folgende Tipps zu beherzigen:
Lassen Sie sich Zeit: Nicht jeder Countdown und jedes angeblich limitierte Angebot ist ein echtes Schnäppchen! Übrigens: Händler müssen immer den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage angeben und dürfen ihre Preisermäßigungen auch nur im Verhältnis dazu bewerben. Das zeigt Ihnen, ob es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt.
Die Preise im Auge behalten: Prüfen Sie die Preisentwicklungen auf Plattformen wie geizhals.at oder idealo.at. Stellen Sie einen Preisalarm ein: Dann werden Sie informiert, sobald es das Produkt zu dem von Ihnen festgelegten Preis gibt – unabhängig vom Black Friday.
Das Kleingedruckte lesen: „Bis zu minus 60 Prozent“ klingt verlockend, gilt aber oft nur für ein paar Ladenhüter. Werfen Sie daher einen Blick aufs Kleingedruckte!
Rücksendekosten, Zoll & Co. beachten: Was wie ein Schnäppchen wirkt, kann durch hohe Versandkosten, Zollgebühren oder Rücksendekosten zur teuren Falle werden – das gilt besonders für Bestellungen aus dem EU-Ausland. Auch in diesem Fall gilt: Das Kleingedruckte lesen!
Rücktrittsrecht kennen: Online gilt grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. Prüfen Sie vor dem Kauf, wohin die Rücksendung der Ware geht. Fehlen klare Angaben oder müssen Sie das Paket nach Asien oder in andere EU-Drittstaaten zurückschicken, wird’s richtig teuer. Übrigens: Im Laden gibt es kein Rücktrittsrecht, außer die Geschäfte räumen es Ihnen freiwillig ein.
Fake-Shops entlarven: Megagünstige Preise? Finger weg! Betrügerische Fake-Shops versuchen, Ihnen Geld und persönliche Daten zu entlocken. Prüfen Sie Shop-Bewertungen und leisten Sie auf keinen Fall Vorauszahlungen. Checken Sie den Shop unter www.fakeshop.at.
Reparieren statt wegwerfen: Bevor Sie Kleidung oder Elektrogeräte aussortieren, immer Gewährleistungsrechte oder Reparaturmöglichkeiten ausloten. Im Schadensfall heißt es oft: „Verschleißteil – keine Leistung!“ Bei Mängeln haben Sie jedoch ein gesetzliches Recht auf Gewährleistung (bis zu zwei Jahre). Lassen Sie sich deshalb nicht verunsichern. Empfehlenswert sind auch Tauschbörsen oder Leihgeräte.
Den Warenkorb prüfen: Beim Onlineshopping lohnt sich ein kritischer Blick in den Warenkorb! Oft schleichen sich unbemerkt Zusatzprodukte ein oder werden teure Garantieverlängerungen angeboten bzw. untergejubelt, die selten echten Nutzen bringen.
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