An den Tagen um den Black Friday bricht im Online-Handel buchstäblich der Wahnsinn aus. „Wahnsinnsrabatte“ da, „Wahnsinnsschnäppchen“ – mit Superlativen wird ein Hype befeuert, der vor allem einem Zweck dient: den Konsumentinnen und Konsumenten zu suggerieren, dass sie das Schnäppchen ihres Lebens machen können – vorausgesetzt natürlich, die schlagen schnell zu. Doch die Werbung verspricht in vielen Fällen mehr, als die Realität schlussendlich einlöst, etliche Superangebote entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Augenauswischerei. „Wo Angebot draufsteht, ist nicht zwangsläufig ein Angebot drin“, warnen daher der Konsumentschutz der Arbeiterkammer Vorarlberg.