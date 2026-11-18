Rettungsplan vorgelegt

Der Schuldner beabsichtigt, das Bauunternehmen weiterzuführen und zu sanieren. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent zur Befriedigung ihrer Forderungen angeboten. Diese Summe soll innerhalb von zwei Jahren ab der Annahme des Sanierungsplans ausgezahlt werden. Forderungen können noch bis zum 18. Jänner 2027 eingereicht werden. Am 1. Februar wird dann darüber entschieden, ob der Sanierungsplan umsetzbar ist.