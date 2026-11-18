Am Landesgericht Feldkirch wurde am Mittwoch über das Vermögen der Brunold Bau GmbH ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband mit. Bei dem betroffenen Betrieb handelt es sich um ein traditionsreiches Bauunternehmen, das 1995 gegründet wurde. Die Firma führt Baumeisterarbeiten durch und ist auch als Generalunternehmen in der Region tätig.
Schulden in Millionenhöhe
Die genauen Gründe für den finanziellen Absturz sind derzeit noch unklar und müssen im Zuge des Verfahrens erst eruiert werden. Laut dem Gläubigerschutzverband belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 6,6 Millionen Euro. Diesen Schulden stehen allerdings Aktiva mit einem Buchwert von 6,4 Millionen Euro gegenüber.
Rettungsplan vorgelegt
Der Schuldner beabsichtigt, das Bauunternehmen weiterzuführen und zu sanieren. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent zur Befriedigung ihrer Forderungen angeboten. Diese Summe soll innerhalb von zwei Jahren ab der Annahme des Sanierungsplans ausgezahlt werden. Forderungen können noch bis zum 18. Jänner 2027 eingereicht werden. Am 1. Februar wird dann darüber entschieden, ob der Sanierungsplan umsetzbar ist.
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