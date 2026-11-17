Gesetz wird im Dezember den Landtag passieren

Nach einer umfangreichen Begutachtungsphase mit 370 Stellungnahmen wurden zudem gezielte Nachschärfungen vorgenommen, die beispielsweise den Schutz von Mooren, Magerwiesen und Ufern nochmals absichern. Für Zufriedenheit bei den Zuständigen der Naturschutzorganisationen sorgte dies aber nicht. Dennoch soll bereits im Dezember soll die Vorlage dem Vorarlberger Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden, um den Reformprozess planmäßig noch in diesem Jahr abzuschließen. Neben den Abgeordneten der ÖVP und der FPÖ wollen auch die Neos dem Vorhaben zustimmen. Die Gegenstimmen von Grünen und der SPÖ werden die Umsetzung nicht verhindern.