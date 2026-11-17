Aus, Schluss, vorbei! Julia Grabher hat nach ihrem Achtelfinal-Aus beim WTA 125-Turnier im kolumbianischen Sopo ihre Saison 2026 beendet. Warum sie auf ein Antreten beim Turnier in Colina (Chi) verzichtet und wie es in den nächsten Wochen weitergeht – die „Krone“ weiß es.
Mit 201 WTA-Zählern war Julia Grabher voriges Jahr von ihrer Südamerika-Tour zurückgekehrt. In Rio schaffte sie es damals bis ins Halbfinale, in Florianopolis gewann sie das Turnier und auch in Cali war erst im Viertelfinale Endstation.
Durchwachsener Trip
Heuer lief es weniger gut. Im Finale des 125er-Turniers in Curitiba lag Grabher 6:3, 4:0 voran und verlor den Satz aber noch im Tiebreak – ebenso wie den dritten Durchgang. In Cali und Sopo war danach jeweils im Achtelfinale Endstation. Für das Turnier im chilenischen Colina hatte die Dornbirnerin auch noch genannt, sich aber gegen ein Antreten entschieden. „Diese drei Wochen Südamerika haben jetzt gereicht“, erklärte die 30-Jährige, die dieses Mal „nur“ 111 WTA-Punkte aus Brasilien und Kolumbien mit in die Heimat brachte und ihre heurige Turniersaison beendete.
Zittern um Australian Open-Hauptfeld
Jetzt stehen für Vorarlbergs Nummer eins zwei Regenerationswochen an, die sie in die Vorbereitung für die neue Saison einsteigen wird. In der zweiten Dezemberwoche erfährt Grabher ob ihr aktuelles WTA-Ranking (114) für direkte Quali für das Hauptfeld der Australian Open 2027 reicht.
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