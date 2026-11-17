Durchwachsener Trip

Heuer lief es weniger gut. Im Finale des 125er-Turniers in Curitiba lag Grabher 6:3, 4:0 voran und verlor den Satz aber noch im Tiebreak – ebenso wie den dritten Durchgang. In Cali und Sopo war danach jeweils im Achtelfinale Endstation. Für das Turnier im chilenischen Colina hatte die Dornbirnerin auch noch genannt, sich aber gegen ein Antreten entschieden. „Diese drei Wochen Südamerika haben jetzt gereicht“, erklärte die 30-Jährige, die dieses Mal „nur“ 111 WTA-Punkte aus Brasilien und Kolumbien mit in die Heimat brachte und ihre heurige Turniersaison beendete.