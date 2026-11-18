Blick auf andere Bundesländer

Als Vorbild verweist die SPÖ auf andere Bundesländer wie Salzburg, Oberösterreich, die Steiermark, Tirol und das Burgenland, wo derartige Abgaben bereits existieren. Im Burgenland etwa werden seit 2019 landesweit einheitlich zwischen 0,5 und 2,5 Prozent des errechneten Grundstückswertes fällig. Grundstückseigentümer können die Zahlung dort umgehen, indem sie Vereinbarungen mit der Gemeinde treffen oder eine entschädigungsfreie Rückwidmung beantragen. Dass selbst das ÖVP-mitregierte Tirol ein solches Modell umgesetzt habe, sollte laut Leiter auch in Vorarlberg Mut zu diesem Schritt machen.