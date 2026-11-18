Ein 49-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag auf seinem Rennrad auf der L54 von Ledenitzen kommend in St. Jakob im Rosental unterwegs. In einer Kurve im Ortsgebiet St. Martin kam dem Rennradfahrer ein Pkw-Lenker (53) entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Rennrad. Der Rennradfahrer wurde dabei zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt.