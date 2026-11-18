Lose Kabel, Staub und werkelnde Bauarbeiter – die Arbeiten im entstehenden Wolfsberger Primärversorgungszentrum laufen auf Hochtouren. Ein Besuch auf der Baustelle verrät Näheres.
Trotz Baustelle lässt sich die Grundidee des Primärversorgungszentrum (PVZ) bereits erkennen.
„Hier entsteht ein Raum für die Physiotherapie“, erklärt Thomas Eminger von der Kabeg. Er führt durch die 15 Räumlichkeiten im 500 Quadratmeter großen Erdgeschoss. Die verschiedenen Arztpraxen sind geräumig und hell. Auf die Patienten wartet zudem ein großer Eingangs- und Wartebereich.
Wir sind stolz auf den schnellen Baufortschritt und werden das Primärversorgungszentrum im Jänner 2027 eröffnen.
Thomas Eminger, Kabeg
Weiter geht die Führung in den Keller. Dort befinden sich die Organisationsräume, Umkleiden mit Duschen, Serverräume und ein heller Gemeinschaftsraum für die Mitarbeiter. Insgesamt sollen zwei Allgemeinmediziner und diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger gemeinsam mit Therapeuten aus den Bereichen klinische Psychologie, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Diätologie die Patienten betreuen. Die medizinische Versorgung findet ausschließlich im Erdgeschoss statt.
„Hauptziel des Primärversorgungszentrums ist es, künftig Spitäler zu entlasten und Wartezeiten zu verringern“, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner.
Anfang Oktober wurde bereits das PVZ Bleiburg eröffnet. Managerin Nadine Puschl freut sich über den gelungenen Start: „Die Menschen nehmen das Angebot sehr gerne an.“ Mehrmals weist sie darauf hin, dass die Abrechnung in den Primärversorgungszentren mit der E-Card erfolgt. „Das ist bei den Patienten in Bleiburg noch nicht so angekommen“, sagt Puschl.
Viele Auflagen und Hygienevorschriften
Auch in Wolfsberg sind alle Beteiligten mit dem Baufortschritt zufrieden. Der Umbau des Gebäudes, in dem früher ein ADEG untergebracht war, war allerdings nicht einfach. Zahlreiche Auflagen mussten erfüllt werden. So ist das gesamte Zentrum barrierefrei zugänglich und entspricht den Hygienevorschriften. Anfang Jänner soll der Betrieb starten. Bis dahin gibt es allerdings noch einiges zu tun. Auch die Personalsuche läuft weiterhin.
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