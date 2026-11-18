Trotz Baustelle lässt sich die Grundidee des Primärversorgungszentrum (PVZ) bereits erkennen.

„Hier entsteht ein Raum für die Physiotherapie“, erklärt Thomas Eminger von der Kabeg. Er führt durch die 15 Räumlichkeiten im 500 Quadratmeter großen Erdgeschoss. Die verschiedenen Arztpraxen sind geräumig und hell. Auf die Patienten wartet zudem ein großer Eingangs- und Wartebereich.