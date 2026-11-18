Rätselhafter Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Ein Pkw krachte auf der Kranebitter Allee frontal gegen einen Baum. Doch anstatt auf die Einsatzkräfte zu warten, machten sich Lenker und Beifahrer aus dem Staub. Einer der Insassen tauchte später wieder auf. Wer am Steuer saß, ist bislang jedoch völlig unklar.
Gegen 1.40 Uhr verlor ein bislang unbekannter Lenker auf der Kranebitter Allee im Westen der Stadt aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum am rechten Straßenrand.
Unmittelbar nach dem heftigen Aufprall kam es zu den mysteriösen Szenen: Wie Zeugen gegenüber der Polizei angaben, stiegen der Lenker und ein Beifahrer aus dem Unfallwrack aus und flüchteten zu Fuß.
Verletzter Beifahrer tauchte wieder auf
Es bleibt kurios: Gegen 2.25 Uhr kehrte plötzlich ein 20-jähriger Syrer zur Unfallstelle zurück. Er gab an, als Beifahrer in dem Pkw gesessen zu haben und verletzt worden zu sein. Der junge Mann wurde in weiterer Folge mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
Der Zulassungsbesitzer erklärte, das Fahrzeug einem Kollegen geliehen zu haben – dessen Namen kenne er allerdings nicht.
Ermittler von der Polizei
Kurze Zeit später tauchte dann auch der Zulassungsbesitzer – ein Syrer (27) – an der Unfallstelle auf. „Dieser erklärte, das Fahrzeug einem Kollegen geliehen zu haben – dessen Namen kenne er allerdings nicht“, schildern die Ermittler von der Polizei.
Wer saß tatsächlich am Steuer?
Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Mann den Wagen widerrechtlich in Betrieb genommen und den Unfall verursacht haben dürfte. Auch der 20-jährige Beifahrer konnte oder wollte bisher offenbar nicht nur Klärung beitragen.
Weitere polizeiliche Ermittlungen sind im Gange.
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