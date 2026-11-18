Rätselhafter Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Ein Pkw krachte auf der Kranebitter Allee frontal gegen einen Baum. Doch anstatt auf die Einsatzkräfte zu warten, machten sich Lenker und Beifahrer aus dem Staub. Einer der Insassen tauchte später wieder auf. Wer am Steuer saß, ist bislang jedoch völlig unklar.