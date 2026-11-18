Tanja hat diesmal die bekannte Hobbyköchin Renate Zierler aus der Steiermark in die Showküche eingeladen. Renate ist diplomierte Krankenschwester, Food-Bloggerin und hat schon bei einigen TV-Kochformaten erfolgreich mitgemacht. Mit Charity-Kochevents setzt sie sich auch seit Jahren für Kinder ein. Ihre Eierschwammerl-Butter ist der herbstliche Gaumen-Hit. Dazu gibt es Hirschsteak mit italienischer Pasta. Ein Genuss!
Eierschwammerlbutter à la Renate
Zutaten:
500g Eierschwammerl, geputzt, 250g weiche Butter, 2 Frühlingszwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Bio-Zitrone (Schale + Saft), 1 Schuss Sojasauce, 2 – 3 Zweige Thymian, 2 – 3 Zweige Rosmarin, etwas Liebstöckel, Salz, Pfeffer, Zitronenpfeffer, gemahlener Kümmel
Zubereitung:
Die Frühlingszwiebeln in Ringe und den Knoblauch fein schneiden. Thymian, Rosmarin und Liebstöckel fein hacken.
Die Eierschwammerl mit Frühlingszwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit etwas Öl und Butter anrösten. Anschließend die gehackten Kräuter dazugeben und mitrösten. Nun etwas Zitronensaft und Zitronenschale hinzufügen und weiter rösten, bis der ganze Saft der Eierschwammerl verkocht ist. Am Schluss mit Sojasauce, Salz, Pfeffer, Zitronenpfeffer und einer Prise gemahlenem Kümmel würzen und noch kurz mitrösten. Die Masse komplett auskühlen lassen!
Jetzt die Butter mit etwas Salz richtig cremig aufschlagen. Die ausgekühlte Eierschwammerl-Masse fein hacken und unter die aufgeschlagene Butter heben.
Tipp von Renate:
Schmeckt fantastisch auf frischem Bauernbrot, zu Steak oder zu Nudeln. Im Kühlschrank hält sie 4-5 Tage, man kann sie auch gut portionsweise einfrieren.
Hirschsteak mit Fregola Sarda und Balsamico-Reduktion
Zutaten für 2 Personen:
2 Hirschsteaks à ca. 200-220g, Salz, Pfeffer, Öl und etwas Butter zum Braten.
Für die Fregola Sarda:
200g Fregola Sarda, 600ml Wild- oder Rinderbrühe, 30g Butter, 50ml Sahne, 40g Parmesan,Thymian, Rosmarin oder Basilikum nach Wahl, Salz, Pfeffer
Für die Balsamico-Reduktion:
200ml Rotwein, 200ml Balsamico, 4 EL Zucker, 1 Zweig Thymian, 1 kleiner Zweig Rosmarin, Salz,Pfeffer
Zubereitung Balsamico-Reduktion:
Zucker in einem Topf hell karamellisieren lassen, und mit Rotwein und Balsamico ablöschen. Thymian und Rosmarin dazugeben und bei mittlerer Hitze auf ca. 1/3 einreduzieren. Kräuter entfernen, mit Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss mit einer Flocke kalter Butter leicht montieren, damit sie schön glänzt.
Zubereitung Fregola Sarda:
Fregola in der heißen Brühe ca. 12-14 Minuten weichkochen, abseihen. In einer Pfanne Butteraufschäumen, Fregola darin schwenken. Sahne und Parmesan einrühren und cremig rühren. MitKräutern, Salz und Pfeffer abschmecken. Noch ein kleines Stück Butter unterrühren, damit es richtig cremig wird.
Zubereitung Hirschsteak:
Steaks vorher salzen und leicht pfeffern. Die Steaks einer sehr heißen Pfanne mit Öl von beiden Seiten scharfanbraten. Butter dazugeben und kurz übergießen. Ausder Pfanne nehmen und 3-4 Minuten rasten lassen. Mit Fregola Sarda, Balsamico-Reduktion und Eierschwammerl-Butter anrichten – und genießen.