Tanja hat diesmal die bekannte Hobbyköchin Renate Zierler aus der Steiermark in die Showküche eingeladen. Renate ist diplomierte Krankenschwester, Food-Bloggerin und hat schon bei einigen TV-Kochformaten erfolgreich mitgemacht. Mit Charity-Kochevents setzt sie sich auch seit Jahren für Kinder ein. Ihre Eierschwammerl-Butter ist der herbstliche Gaumen-Hit. Dazu gibt es Hirschsteak mit italienischer Pasta. Ein Genuss!