„Philipp Treu und links Nathaniel Brown, sind beide noch in der Lernphase, es gibt aber Alternativen wie Maxi Mittelstädt oder Finn Jeltsch. Auf den Flügeln haben sich Derry Scherhant und Brajan Gruda durch ihre guten Leistungen erst einmal festgespielt, aber auf jeder Position steht jemand bereit. Lennart Karl und Said El Mala sind momentan die Herausforderer. Sie sind noch jung, aber sie erkennen, dass sie kämpfen und Leistung bringen müssen“, schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Sky. „Klopps größtes Druckmittel ist, dass er einen breit aufgestellten Kader hat.“