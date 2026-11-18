Dass Jürgen Klopp auf einen großen Kader zurückgreifen kann, sieht Lothar Matthäus als großen Vorteil. Kein Spieler dürfe sich seiner Rolle zu sicher sein, was wiederum dafür sorge, dass jeder Profi jederzeit 100 Prozent gibt.
„Philipp Treu und links Nathaniel Brown, sind beide noch in der Lernphase, es gibt aber Alternativen wie Maxi Mittelstädt oder Finn Jeltsch. Auf den Flügeln haben sich Derry Scherhant und Brajan Gruda durch ihre guten Leistungen erst einmal festgespielt, aber auf jeder Position steht jemand bereit. Lennart Karl und Said El Mala sind momentan die Herausforderer. Sie sind noch jung, aber sie erkennen, dass sie kämpfen und Leistung bringen müssen“, schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Sky. „Klopps größtes Druckmittel ist, dass er einen breit aufgestellten Kader hat.“
Für seine ersten Partien als Bundestrainer hatte Klopp gleich 44 Spieler nominiert, um sich einen gründlichen Überblick zu verschaffen. Für die letzten beiden Nations-League-Spiele reduzierte er den Kader schließlich auf 24 Männer – und die wussten zu überzeugen, auf das 3:1 gegen Serbien folgte ein 5:0 gegen die Niederlande.
„Erwartungen gestiegen“
Zu euphorisch dürfen unsere Nachbarn deshalb jedoch nicht werden, wie Matthäus warnt. „Nach dem 5:0 gegen die Niederlande sind die Erwartungen gestiegen, aber der Bundestrainer weiß das einzuschätzen. Niemand sollte nach diesem einen Spiel denken, dass wir jetzt der Favorit bei der nächsten Weltmeisterschaft sind“, so der Weltmeister von 1990. Nichtsdestotrotz: Was Klopp bislang geliefert hat, lasse sich durchaus sehen.
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