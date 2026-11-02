Stipsits als Benko: Psychogramm des Wahnsinns

Der Mensch hinter dem Größenwahn

Markant in den Vordergrund geholt wird auch der zunehmende Größenwahn, der von Stipsits in fast schon „Scarface“-artiger Art gespielt wird. „Die Ideen, die er anfangs hatte, hatten wohl Potenzial. Aber wenn die ersten Projekte gut funktionieren, dann besteht die Gefahr, dass man sich für unfehlbar hält. Rundherum befinden sich Leute, die alles, was du tust, abnicken und bestätigen und wenn dann irgendwann der eigene Genieverdacht einsetzt, dann wird es schwierig.“ Kurz hatte Stipsits angedacht, Benko persönlich zu besuchen, aber Regisseur Ley riet ihm von der Idee ab. „Benko war eher medienscheu und es gibt nicht viel Interviewmaterial, aber ich habe es so gut wie möglich studiert.“ So kommt es, dass man Stipsits im feinsten Tirolerisch hört. „Ich habe zu Hause die ganze Zeit wie Benko geredet und bin damit allen am Nerv gegangen.“ Der Film will René Benko nicht positiv verklären, aber er zeigt eindeutig auf, dass hinter jeder noch so gierigen und größenwahnsinnigen Person ein echter Mensch steckt.