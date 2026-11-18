Golf-Superstar Tiger Woods kehrt auf das Grün zurück!Wie der 50-Jährige bekannt gab, wird er Anfang Dezember an der Hero World Challenge auf den Bahamas teilnehmen und nach über zwei Jahren wieder ein Turnier der PGA-Tour spielen ...
Woods ist selbst Ausrichter der Hero World Challenge, die vom 3. bis zum 6. Dezember im Albany Golf Club in New Providence geplant ist. Zuletzt trat Woods im Juli 2024 bei einem Golf-Turnier der PGA-Tour an.
Im vergangenen Jahr hatte sich der US-Amerikaner die Achillessehne gerissen und musste sich erneut am Rücken operieren lassen.
Im März dieses Jahres hatte der 15-fache Gewinner eines Golf-Major-Turniers erklärt, sich „für eine gewisse Zeit vom Golf-Sport zu verabschieden, um mich einer Behandlung zu unterziehen und mich auf meine mentale Gesundheit zu konzentrieren“.
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