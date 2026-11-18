„Wir haben die Gespräche gesucht und mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger trotz Spardrucks gemeinsam eine Lösung gefunden, die dem Verein für 2027 Planungssicherheit gibt. Für 2027 tragen Stadt und Bezirk die Förderung deshalb je zur Hälfte, der Bezirk finanziert seinen Anteil aus dem Kulturbudget“, so Emmerling. Insgesamt geht es um 259.000 Euro, ein Betrag, den die Arena auch in den Vorjahren erhalten hat.