Fast 108.000 Unterschriften zur Rettung der Arena haben ein Umdenken bewirkt. Stadt und Bezirk bringen nun gemeinsam die (geforderte) Fördersumme von 259.000 Euro für das nächste Jahr auf. Den Grünen ist das alleine zu wenig.
Die Arena sei seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Kultur- und Veranstaltungsszene für Wien. Ihr Erhalt steht außer Frage, ließ Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) am Mittwochmorgen per Aussendung ausrichten.
Gleichzeitig sei klar, dass eine dauerhafte Finanzierung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums nicht aus dem Jugendressort erfolgen kann. Um den Verein jedoch Planungssicherheit zu geben, den Erhalt der Arena zu sichern und damit geplante Konzerte und Projekte nicht kurzfristig abgesagt werden müssen, habe man für das kommende Jahr nach einer gemeinsamen Lösung gesucht, so die Politikerin.
Offenbar haben knapp 108.000 Unterschriften, die in wenigen Tagen zusammengekommen sind, ein Umdenken bewirkt. Die Stadt wollte die Förderung für 2027 aus Spargründen streichen. Die Betreiben sahen den gesamten Betrieb in Gefahr – wir berichteten.
„Wir haben die Gespräche gesucht und mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger trotz Spardrucks gemeinsam eine Lösung gefunden, die dem Verein für 2027 Planungssicherheit gibt. Für 2027 tragen Stadt und Bezirk die Förderung deshalb je zur Hälfte, der Bezirk finanziert seinen Anteil aus dem Kulturbudget“, so Emmerling. Insgesamt geht es um 259.000 Euro, ein Betrag, den die Arena auch in den Vorjahren erhalten hat.
Die bisher über die MA 13 geförderten Jugendprojekte des Vereins sollten ursprünglich aus der Förderung herausgelöst werden. Wie jedes Jahr wurden die Förderentscheidungen den Vereinen im regulären Verfahren mitgeteilt. Diese Entscheidung war Teil einer bewussten und notwendigen Schwerpunktsetzung im Jugendressort.
„Ich bin glücklich und dankbar, dass wir gemeinsam eine Lösung für das nächste Jahr finden konnten und die Arena somit für 2027 Planungssicherheit hat. Für die nächsten Jahre müssen wir uns überlegen wie wir die Arena, aber auch andere wichtige Jugend- und Kulturinstitutionen langfristig und nachhaltig in ihrer Arbeit absichern und stärken können!“ betont Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.
Grüne fordern Planungssicherheit
Die Wiener Grünen Wien begrüßen die Finanzierungszusage. „Der Druck von über hunderttausend Wienern hat gewirkt: Die Stadtregierung musste zurückrudern. Das ist ein wichtiger Erfolg und freut uns sehr”, so Parteivorsitzende, Judith Pühringer. Gleichzeitig brauche es eine langfristige finanzielle Absicherung: „Eine Garantie für nur ein Jahr ist zu wenig. Die Arena braucht Planungssicherheit über 2027 hinaus”, ergänzt Kultursprecherin Ursula Berner.
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