NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der britische Verteidigungsminister Wes Streeting haben den ukrainischen Angriff auf die Krimbrücke als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet.
Rutte sagte am Rande eines Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe UDCG in Brüssel, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen.
„Es ist unvermeidlich, dass sie das tun“, fügte Rutte hinzu. Nach den Aufnahmen in den Medien sehe es so aus, als seien die Ukrainer erfolgreich gewesen. Streeting sagte: „Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.“ Man stehe der Ukraine dabei zur Seite.
Brücke von enormer Bedeutung
Russland hat sich die Krim 2014 einverleibt, und nichts verkörpert den Moskauer Anspruch auf die ukrainische Halbinsel so sehr wie die 2018 fertiggestellte Doppelbrücke. Über das Prestigeprojekt von Kremlchef Wladimir Putin führen eine Autobahn und eine Bahnstrecke. Mit 19 Kilometern Länge schuf die Brücke über die Meerenge von Kertsch die erste feste Verbindung vom russischen Festland auf die Krim.
Nicht nur Hunderttausende russische Urlauber fuhren mit dem Auto oder der Bahn an die sonnige Krim-Küste. Über die Brücke versorgt Russland auch seine Truppen auf der Krim und in der besetzten Südukraine. Wegen seiner Bedeutung ist der Bau durch Flugabwehr engmaschig geschützt. Vom Schwarzen Meer her sollen Sperrgitter und ankernde Lastkähne mögliche ukrainische Angriffe verhindern.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Treffer seines Militärs, der einer der wichtigsten Erfolge gegen den fast fünf Jahre dauernden russischen Angriffskrieg sein dürfte.
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