„Es ist unvermeidlich, dass sie das tun“, fügte Rutte hinzu. Nach den Aufnahmen in den Medien sehe es so aus, als seien die Ukrainer erfolgreich gewesen. Streeting sagte: „Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.“ Man stehe der Ukraine dabei zur Seite.