Auffallend ist, dass Opfer von Frauenmorden meist zuvor keinen Kontakt zu Hilfestellen hatten. Das muss sich ändern, ist man sich einig. Scham ist ein ebenso großes Problem wie das fehlende Bewusstsein, wo Gewalt beginnt. Ansetzen will man beim Medizinpersonal, aber auch mit niederschwelligen Onlineangeboten. Unter anderem bieten die Frauenhäuser eine eigene Website für einen „Beziehungs-Check“.