Österreich hat einen auffallend hohen Anteil an Frauenmorden – und die Zahlen halten sich seit Jahren konstant. Ein prominent besetztes Podium diskutierte am Montagabend an der Uni Graz darüber, wie man die Gewaltspirale stoppen kann.
Bereits 19 Frauen wurden 2026 in Österreich ermordet. Jüngstes Beispiel aus der Steiermark: Mit einem Hammer bewaffnet erschlug Anfang September ein 23-Jähriger die 24-jährige Freundin seines Bruders in Graz. „In Österreich haben wir insgesamt zwar wenige Tötungsdelikte – im internationalen Vergleich aber einen hohen Anteil weiblicher Opfer“, erklärt Sebastian Gölly vom Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie.
Gemeinsam mit anderen Experten und Fachfrauen diskutierte er am Montagabend im Kriminalmuseum der Uni Graz über tödliche Gewalt an Frauen. Darunter auch Michaela Gosch, die in ihrer Arbeit für die Frauenhäuser Steiermark beobachtet: „Wir haben aktuell außergewöhnlich viele Fälle mit schwerer Gewalt.“
In Österreich haben wir insgesamt zwar wenige Tötungsdelikte – im internationalen Vergleich aber einen hohen Anteil weiblicher Opfer.
Sebastian Gölly
Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie
Bild: Uni Graz/Radlinger
Gewalt als Umgangsform werde zunehmend „salonfähig“, meint die Expertin. Mit dieser Entwicklung sind gerade Männer schon im jungen Alter auf Social Media konfrontiert – Stichwort „Manosphere“. Die Erzählung, ein starker Mann rede nicht über seine Gefühle, verschärft die Problematik. „Dieses Männerbild hat erhebliche Folgekosten für Männer und Frauen“, bringt es Gosch auf den Punkt.
Viele ältere Paare ziehen sich zurück und leben sehr isoliert – das kann gefährlich werden.
Elli Scambor
Institut für Männer- und Geschlechterforschung
Bild: siacus
Allerdings: „Gewalt endet nicht bei älteren Personen – im Gegenteil“, sagt Elli Scambor vom Institut für Männer- und Geschlechterforschung. Aus Studien geht hervor, dass ab 65 Jahren verhältnismäßig viele Frauen getötet werden, speziell, wenn diese von ihrem Mann gepflegt werden. „Viele ältere Paare ziehen sich zurück und leben sehr isoliert – das kann gefährlich werden“, erklärt Scambor.
Auffallend ist, dass Opfer von Frauenmorden meist zuvor keinen Kontakt zu Hilfestellen hatten. Das muss sich ändern, ist man sich einig. Scham ist ein ebenso großes Problem wie das fehlende Bewusstsein, wo Gewalt beginnt. Ansetzen will man beim Medizinpersonal, aber auch mit niederschwelligen Onlineangeboten. Unter anderem bieten die Frauenhäuser eine eigene Website für einen „Beziehungs-Check“.
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