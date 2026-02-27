„Ein Kennenlernen beim Frühschoppen schlägt nix!“

„Krone“: Dr. Bohl, du hast während der Corona-Pandemie mit deinem Bruder Benjamin Bohl begonnen, kurze satirische Videos auf Plattformen wie TikTok und Instagram zu veröffentlichen. Die Clips mit Wiener Schmäh zeigten gefälschte Interviews und überzeichnete Figuren im Alltag. Seitdem immer mit dabei: der gelbe Pfannenwender als Mikro-Requisite.

Dr. Bohl: Das stimmt, damals, als das gesamte Land zu Hause gesessen ist, hatten auch wir deutlich mehr Zeit als sonst. Statt Brot backen war bei uns Videoskreieren angesagt. Die ersten Clips haben wir schon mehr als zwei Jahre zu veröffentlicht, damals noch auf Facebook. Die waren im Querformat, deutlich länger als heute und sind gut angekommen. Aus diesem Sortiment haben wir dannkurze Ausschnitte auf TikTok und Instagram hochgeladen. Die „Reel“ Funktion gab es da noch lange nicht. Aufgrund der Lockdowns hat Social Media einen unfassbaren Aufschwung erlebt, den wir von Anfang an miterleben durften.