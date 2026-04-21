Pizzaschnitte & Häusl sorgten für herzhafte Lacher

Keine Sportveranstaltung produziert in Wien so viel gute Laune wie der Vienna City Marathon. Auch Paulus Bohl, der als Dr. Bohl ein bekannter Comedian ist, strahlte nach seinem Halbmarathon: „Die Stimmung war unglaublich, das ist sehr zu empfehlen.“

Zu seiner Motivation sagte er: „Vor zwei Jahren war ich noch mit Bierli in der Hand an der Strecke, habe deppat reingeschrien. 2025 habe ich mich als Läufer reingeschummelt. Jetzt hat mich die Erste Bank Sparkasse provoziert und ich habe die Herausforderung angenommen.“ Wie viel hat er in der Vorbereitung abgenommen? „Leider drei Deka zugenommen. Und jetzt wird es noch mehr.“ Schon auf der Strecke hatte er sich mit einer Pizzaschnitte gestärkt. Das Instagram-Video sorgte für viele Lacher.