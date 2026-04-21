Pizzaschnitte & Häusl sorgten für herzhafte Lacher

Keine Sportveranstaltung produziert in Wien so viel gute Laune wie der Vienna City Marathon. Auch Paulus Bohl, der als Dr. Bohl ein bekannter Comedian ist, hatte als Teilnehmer viel Spaß. Mit einem dringenden Bedürfnis und einer Pizzaschnitte sorgte der Wiener für zwei richtige Lacher.
Keine Sportveranstaltung produziert in Wien so viel gute Laune wie der Vienna City Marathon. Auch Paulus Bohl, der als Dr. Bohl ein bekannter Comedian ist, strahlte nach seinem Halbmarathon: „Die Stimmung war unglaublich, das ist sehr zu empfehlen.“
Zu seiner Motivation sagte er: „Vor zwei Jahren war ich noch mit Bierli in der Hand an der Strecke, habe deppat reingeschrien. 2025 habe ich mich als Läufer reingeschummelt. Jetzt hat mich die Erste Bank Sparkasse provoziert und ich habe die Herausforderung angenommen.“ Wie viel hat er in der Vorbereitung abgenommen? „Leider drei Deka zugenommen. Und jetzt wird es noch mehr.“ Schon auf der Strecke hatte er sich mit einer Pizzaschnitte gestärkt. Das Instagram-Video sorgte für viele Lacher.
Immer wieder neue Ideen
Auch die Dokumentation eines dringenden Bedürfnisses, das an besetzten Häusln scheiterte, erfreute sich bei seinen Usern großer Beliebtheit. Paulus, der auch ein Jus-Studium abgeschlossen hat, und sein Bruder Benjamin sind kreative Menschen, die immer wieder neue Ideen haben.
Vorbereitung mit der Stew-Crew
In der Vorbereitung trainierte Dr. Bohl auch mit der Stew Crew, deren Sportvideos in den sozialen Netzwerken ebenfalls Kultstatus haben. Hinter der Crew stehen die Brüder Jan und Matti Waldner, die Samstag durch ihren Sponsor „Powerade“ beim Coca-Cola Inclusion Run dabei waren und Sonntag beim Vienna City Marathon in der Staffel starteten und dazu ein wie immer sehr lautes und äußerst dynamisches Video produzierten.
Kraftlackln und Motivationskünstler
Jan, der an der Montanuniversität ein Studium in Petroleum Engineering abgeschlossen hat, und Matti, der kurz vor dem Abschluss seines Bauingenieur-Studiums an der TU Wien steht, erzählen: „Wir haben einfach Spaß, bei dem, was wir machen. Das war nie so geplant, es hat sich einfach ergeben.“ Die beiden früheren Langläufer (im Europacup) sind Kraft- und Konditionslackln, können andere super motivieren.
Das Stiegensteigen danach
Aber auch ihnen geht es, wie vielen anderen Teilnehmern. Wenn sie sich völlig ausgepowert haben, fällt auch ihnen das Stiegensteigen nach dem Wettkampf und am Tag danach oft schwer. Zu diesem Thema hat der Vienna City Marathon ein sehr passendes Instagram-Video, das schon eine Million Views hat, veröffentlicht.
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